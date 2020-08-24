Лоза и Пригожин оценили идею о кулонах из праха Легкоступовой

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Карина Бернтгольц
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Ранее певица предложила странным образным увековечить память погибшей артистки, предполагая, что таким образом ее родным будет легче пережить потерю.

Лоза и Пригожин оценили идею о кулонах из праха Легкоступовой

Фото: Instagram @legkostupovavalentina

Тема:
Умерла Валентина Легкоступова

Российский музыкант Юрий Лоза и мызыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировали идею певицы Натальи Штурм необычным способом увековечить память Валентины Легкоступовой. Накануне звезда предложила сделать из праха скончавшейся артистки несколько кулонов, полагая, что таким образом родственникам усопшей будет легче пережить утрату.

В интервью «Вечерней Москве» Пригожин дал понять, что предложение Штурм для него абсурдно и не стал давать развернутый комментарий по этому поводу.

Лоза, в свою очередь, высказался более подробно.

«Я не понимаю смысл подобных высказываний. Валя Легкоступова была православным человеком, воцерковленной. Она выступала на нашем православном фестивале, венчалась с мужем в храме. Существуют определенные традиции. По ним и следует хоронить», — подчеркнул музыкант.

Он добавил, что считает идею Штурм о создании кулонов довольно «странноватой».

Заслуженная артистка Валентина Легкоступова скончалась 14 августа, не приходя в сознание. За неделю до смерти ее дочь Анетта Бриль нашла мать с пробитой головой, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения. Рядом находился муж певицы Юрий Фирсов в невменяемом состоянии. Когда звезде стало хуже, ее госпитализировали в больницу с отеком мозга и сделали трепанацию черепа. Знаменитость впала в кому, из которой так и не вышла.

Ранее 5-tv.ru писал, что Легкоступова могла предчувствовать скорую смерть.

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