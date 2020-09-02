Спрос или предложение? Почему россияне стали намного меньше тратить

Пандемия научила нас быть сдержанными и бережливыми.

В распоряжении «Известий» оказалось любопытное исследование потребительских расходов россиян за первое полугодие.

Так вот, в среднем по сравнению с прежними годами, мы стали тратить примерно на 15-20, а в некоторых регионах и до 30% меньше.

С чем это связано? На чем коронавирус заставил экономить? Узнал Виктор Синеок.