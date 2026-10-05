В Москве восстановили коллекцию артефактов из Коробейникова переулка

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 24 0

Собрание из тысячи находок пополнит фонды Музея Москвы.

В Москве восстановили артефакты из Коробейникова переулка

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Столичные специалисты завершили реставрацию артефактов, найденных при раскопках в Коробейниковом переулке. Об этом сообщил руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Исследования велись весной 2026 года в прибрежной зоне пруда, существовавшего здесь в XVIII–XIX веках. В собрание вошло свыше тысячи индивидуальных находок — предметы повседневного обихода и личные вещи горожан, посуда и печные изразцы.

Среди обнаруженного — монеты, пули и пуговицы той эпохи, фрагменты керамической, фаянсовой и фарфоровой посуды, печные изразцы, бусины и множество емкостей. 

Еще одна примечательная находка — статуэтка босоногой девочки в летней шляпке с распущенными волосами: одной рукой она приподнимает край платья, будто готовясь шагнуть в воду.

В числе стеклянных пузырьков обнаружилась чернильница фирмы Faber со стеклянной пробкой в форме полумесяца. История этого бренда насчитывает столетия: основанная в 1761 году в одной из стран Западной Европы, компания стала лидером в своей отрасли и пользовалась огромной популярностью в Российской империи.

Еще один любопытный предмет — стеклянная банка из-под конфет кондитерской фабрики «Наследницы Яни и Янулы Панайот». Предприятие основал в 1880 году выходец из города Родосто (сегодня — Текирдаг, Турция) грек Яни Панайот. 

О досуге москвичей XIX века — и взрослых, и детей — говорят многочисленные игрушки, фигурки и атрибуты настольных игр: керамические и фарфоровые статуэтки, оловянные солдатики, миниатюрные игрушечные пивные кружки для игры в бирюльки, а также костяшки для домино.

Ранее 5-tv.ru писал и о других археологических находках в России. Например, под Санкт-Петербургом археологи обнаружили средневековый клад с изделиями из серебра.

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