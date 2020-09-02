Путин и Развожаев обсудили вопрос водоснабжения Севастополя

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Врио губернатора Севастополя в ходе доклада сообщил президенту, что из-за засухи уровень воды в Чернореченском водохранилище опускается.

Фото, видео: www.globallookpress.com / © imagebroker/Ulrich Niehoff; 5-tv.ru

Строительство нового водозабора позволит решить в Севастополе проблему дефицита воды, которая сейчас — из-за засушливого лета — стоит особенно остро. К работам могут привлечь армию. Масштабный проект, стоимостью три миллиарда 800 миллионов рублей, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев обсудил по видеосвязи с Владимиром Путиным.

«Река Коккозка — это река горной системы, и в паводок, где-то с января по март, около 15 миллионов тонн в месяц избыточной воды уходит в море. Эту воду можно было бы собрать и перебросить в Чернореченское водохранилище. Это решило бы все проблемы Севастополя с надежным обеспечением водой», — сказал Развожаев.

«Считаю, что вопрос, который вы подняли, является очень важным, фундаментальным, можно сказать, таким же, как и электроснабжение, некоторые другие проблемы. Поэтому, безусловно, будем решать», — сказал Путин.

Также Владимир Путин обратил внимание на экологические проблемы региона. Прежде всего, отметил президент, нужно прекратить сброс неочищенных вод в балаклавскую бухту, ведь это идеальное место для развития туризма.

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