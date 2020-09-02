Что будет с «Ворониными» после смерти Бориса Клюева

Генеральный директор «СТС Медиа» Вячеслав Муругов в беседе с 5-tv.ru рассказал, какая судьба ожидает проект «Воронины» после смерти звезды сериала, народного артиста РФ Бориса Клюева.

«Мы познакомились, когда пригласили его играть роль. В последнее время не так часто общались, но, тем не менее, эта новость вчера застала меня врасплох. Это был шок. Он был очень близкий человек с точки зрения его человеческих качеств и того, как он влиял и на съемочный процесс…» —признался Муругов.

По словам собеседника, актер был одним из тех редких людей, в ком удивительно сочетаются и профессионализм, и порядочность, и благородство. Вячеслав рассказал, что нередко создатели проекта «Воронины», как и актеры называли Бориса Владимировича по-родственному — «папа». Для всех участников он был настоящей опорой и никогда не отказывал в помощи, если она требовалась.

«Он такой… очень теплый, интеллигентный, остроумный, интересный человек. Когда мы создавали проект, была очень сложная адаптация и было необходимо найти ключ к проекту. У нас появилась, знаете, несущая стена, так сказать, когда появился Борис Владимирович. На нем вообще все держалось, это мое мнение. Нам будет его очень сильно не хватать», — сказал гендиректор телеканала.

«Воронины», по словам Муругова, долгое время были брендообразующим проектом холдинга, а потому ни у кого и мысли не возникло его закрыть. В планах у руководства канала было как минимум еще два сезона сериала. Как оказалось, важные переговоры по продлению контрактов шли как раз в тот день, когда стало известно о смерти Клюева — 1 сентября. Сегодня же никто из штата и думать не может о делах.

«Конечно мы думали о продолжении, были планы, но сейчас мы соболезнуем и скорбим, так как за эти годы поняли, что стали семьей. Для нас это большая утрата. Поэтому, что будет дальше с проектом, мы будем решать потом. Сейчас главный вопрос — как-то мысленно и физически помочь родным, близким, быть в эти минуты рядом», — пояснил собеседник 5-tv.ru.

В заключение Вячеслав Муругов добавил, что все на площадке, безусловно, знали о болезни Бориса Владимировича. Однако несмотря на сложные периоды болезни, он все же находил силы вновь и вновь играть свою роль перед камерой.

Гендиректор «СТС Медиа» высказал предположение, что именно актерская профессия — сложная, эмоциональная и изматывающая — могла усугубить течение болезни Бориса. Но при этом она же его и поддерживала, когда стало понятно, что состояние здоровья стремительно ухудшается.

«Не было ощущения, что это может быть так скоротечно. Мне кажется, для таких людей работа есть жизнь. Вообще наша индустрия зачастую не имеет граней между жизнью и работой. Мы ею живем и на ней сгораем», — подытожил Вячеслав Муругов.

Ранее 5-tv.ru публиковал последнее интервью Бориса Клюева.