«Русский Голливуд»: опубликовано последнее большое интервью Бориса Клюева

Несмотря на то, что при жизни народный артист РФ Борис Клюев был очень позитивным и открытым, о личном он мало с кем мог говорить. Поведать о самом сокровенном — об истинном отношении к кино, цензуре, друзьям и тайных пристрастиях — актер решился лишь за несколько месяцев до смерти. В июне 2020 года Клюев дал последние большое интервью корреспонденту «Известий».

Несостоявшийся режиссер

Сегодня отечественная публика знает Бориса Клюева исключительно как актера театра и кино. Но немногие догадываются, что однажды он едва не стал режиссером. Дело было в Днепропетровском Театре драмы и комедии имени Горького.

«Я поставил два спектакля: „Фальшивая монета“ по Горькому и „На всякого мудреца довольно простоты“ по Островскому. Я был весь в материале, а там артисты растренированные, бедные, режиссуры нет. Каждый раз на репетиции я знал текст наизусть, а они никак не могли понять, как я могу это все выучить», — с содроганием вспоминал народный артист.

Ему же докучало, что на ценные замечания многие реагировали неадекватно. Так, на одной из репетиций Клюев не сошелся во мнении с одной актрисой, как оказалось позже — она была директором другого театра. Понимая, что ничего путевого из дамы не выйдет, Борис, как истинный джентльмен подошел к ней и тихо прошептал: «Вы не выполняете. Снимаю вас с роли».

Спустя некоторое время актер вдруг понял, что более не может терпеть такого напряжения и принял судьбоносное решение.

«Я неожиданно понял, что не хочу заниматься режиссурой. Это совершенно другая профессия. Я — актер и еще не напился из этого источника. А режиссерских амбиций у меня хватает на то, что ставлю со своими студентами в Щепкинском училище. Как только для себя это решил, тут же успокоился. <…> К любым поворотам судьбы я отношусь очень спокойно. Значит, не судьба, решил я и перестал этим заниматься», — признался Клюев.

Цензура быть должна!

В век свободы слова трудно себе представить, что люди будут поддерживать жесткую цензуру. Но Борис Клюев твердо уверен: она необходима. Как объяснил он в беседе с изданием, в его жизни был очень показательный эпизод, окончательно убедивший его в верности данному принципу.

Как-то раз в Россию из Германии приехала театральная труппа для участия в международном фестивале. Что показывали — неизвестно, однако сам Клюев счел это «какой-то исторической хренью».

«Вот сижу я в зале, а на сцене артист, очень пожилой. Голова бритая. Ну, старый гриб. И в одной из сцен он вдруг начал раздеваться. Я думал, что в какой-то определенный момент он остановится. Но ничего подобного. Он разделся догола. Зрители смотрели на лысую башку черепахи и тело шарпея, а он сам еще что-то квакал при этом», — с упоением рассказывал актер.

На соседнем ряду сидела женщина с маленьким ребенком и, по словам Бориса, оба с ужасом смотрели на вопиющую сцену. Когда малыш поинтересовался, что сейчас показывал дядя, ошарашенная мама не нашла слов, чтобы с ним объясниться. В итоге прошипела что-то вроде: «Дома объясню»; и отвела глаза тихонько в сторону.

«Ну объясните мне, что это такое? Это что, искусство? Это даже эстетически неприятно. Если бы у артиста было крепкое тело, возможно в этом можно было найти оправдание. А это что? Порнография. Обязательно должна быть цензура, хотя бы нравственная. Это же культура!» — настаивал Клюев.

www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Творчество и страсть к алкоголю

Отвечая на вопрос корреспондента: «Может ли алкоголь разрушить искусство?», Борис Клюев категорично заявил: за всю свою жизнь он не видел ни одного артиста, кто бы не любил пригубить спиртного. А где именно та тонкая грань, что позволяет держаться наплаву, а не спиваться в бараках после оглушительного взлета — никто доподлинно не знает.

«Я хорошо помню первое появление Микки Рурка в фильме «9 ½ недель». Это было что-то загадочное, странная манера существования в кадре. Интереснейшее явление. Но шли годы, он пропал… Однажды в Америке я был на одной из тусовок Умы Турман. И вдруг приехал Микки Рурк. Я увидел старого перелицованного человека, который не только алкоголик, но и глубокий наркоман, — заметил актер.

И добавил, что таких персон, конечно, никто не захочет снимать в красивом кино.

Удивительное появление у Турман Клюев, к слову, объяснил довольно просто. Как оказалось, вечеринка проходила на берегу Лонг-Айленда. Бойфренд американской знаменитости построил там гостиницу и в честь ее открытия Ума собрала всех друзей.

«Меня привезли к ней на катере и сказали: „Вот — русский Голливуд"», — вспоминал собеседник «Известий».

Друзей много не бывает?

Несмотря на открытость и доброжелательность за долгую и насыщенную жизнь Борис Клюев обзавелся всего парой-тройкой друзей. Однако сам актер в этом не видит ничего досадного. По его словам, близких по духу людей, готовых день и ночь быть на связи и помогать кому-то в трудный миг, в принципе не может быть много.

Говоря о верном товарище, с кем удалось пронести теплую дружбу через года, Борис тут же вспоминает имя народного артиста РСФСР Евгения Киндинова.

«Я вырос на Патриарших прудах. Шпаны у нас было много. И чтобы постоять за себя, я пошел заниматься классической борьбой. А потом увлекся баскетболом. Играл за школу на городских соревнованиях. Женя Киндинов тоже занимался баскетболом в „Спартаке“, но мы не были знакомы тогда. Это сейчас мы дружим и даже живем в одном доме», — поведал актер.

www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

«Врачи сказали, что пора остановиться…»

Продолжая разговор об увлечениях, Клюев заметил, что всегда был из разряда тех, кому не безразличен спорт. Так, помимо совместной игры с Киндиновым в «Спартаке», он также занимался теннисом и футболом. Страсть к последнему была столь сильной, что в родном Малом театре Борис даже создал собственную команду. Его, конечно, сразу же избрали капитаном.

«В свободное время мы играли с коллегами из киевских театров. Там же я впервые взял в руки теннисную ракетку. Больше тридцати лет я играл в футбол и теннис, но в какой-то момент врачи сказали, что пора остановиться…» — с грустью подытожил известный актер.

Народного артиста РФ Бориса Клюева не стало 1 сентября. Актер скончался в результате продолжительной болезни. Долгие годы он боролся с онкологией, но усилия оказались тщетны. Прощание с Клюевым состоится в Малом театре.

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