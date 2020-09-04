Парки Петербурга повсеместно запрещают езду на велосипедах и электросамокатах

Еще один парк Петербурга, причем центральный решил запретить езду на велосипедах и электросамокатах. Слишком много наездов на отдыхающих и… белок, их в этом парке особенно много, они ручные и не боятся бегать по дорожкам. Ограничение вызвало бурные споры — из-за дискриминации любителей двухколесной техники, они же тоже люди и право имеют на отдых. Алиса Паршакова выслушала доводы.

«Сейчас у нас суммарно люди голосуют за запрет движения на велосипедах и особенно электросамокатах».

В историческом парке на Елагином острове лихачам на велосипедах и электросамокатах не рады. После массовых жалоб в серьез задумались ввести байк-контроль.

«Возможно, запрет в какое-то определенное время в будние дни: извините, на спортивном велосипеде нельзя. Пока что мы будем определять это по внешнему виду», — говорит замдиректора по внешним связям и развитию центрального парка культуры и отдыха им. С. Кирова.

«Порой на самокатах они очень быстро едут, и нужно держать ребенка за руку, потому что может попасть под велосипед или самокат. Мешают!»

«Он то налево, то направо, и ты от него шарахаешься. Опасаемся, потому что вторая нога, инвалид второй группы и получить травму ноги. Мне иногда страшно становится!»

«А где кататься с детишками? Они сами пробовали на этих дорожках кататься? Там машин куча, ничем не отличается. Там также паркуются, также стоят. Тут хоть какая-то гарантия, что ребенка не собьют. На дорожках-то нельзя детям до 14 лет».

«Для чего парк создан? Для того, чтобы люди отдыхали. А отдыхает каждый по-своему. Возможно, стоит ограничить скорость в парке, как-то административно».

Эта одна из самых широких дорог в парке. Полоса для велосипедистов заняла бы половину. Оставив пешеходам лишь 2,5 метра. А ведь в выходные. Здесь не то, что проехать, пройти негде. Ведь большая часть — это насыпные дорожки, где даже развернуться сложно.

Никаких отдельных полос здесь не планируют. Парк исторический, памятник природы регионального значения, велодорожки вне закона. От лихачей страдают даже постояльцы парка — белки.

«Маленький, тихо-тихо».

Нарушая врачебную тайну, питерские ветеринары, выкладывают маленьких пациентов в интернет. Призывают гонщиков снизить скорость и посмотреть под ноги.

«Сбил велосипедист. У этого товарища сломана задняя нога. Никуда не пытается убежать, видимо сильно больно ему конечно, в шоке».

В свое время «в черный список» попали даже бегуны! Уже многих не ждут в Летнем саду. Запрет на пробежки пытались ввести в Гатчинском парке, мол мешают спокойно наслаждаться природным ансамблем.

«Покажите, пожалуйста правила, на основании которых вы не пускаете».

«У нас распоряжении!»

В итоге палку решили не перегибать — остановились на запрете лишь для велосипедов. Три года назад в Шуваловском парке такой гонщик насмерть сбил шестилетнего мальчика.

«Это собственно комфорт и безопасность посетителей. Потому что дорожки ведь узкие, в парке. Как у нас введен этот запрет. Вот тот вид парка, музейного, которым он должен быть. Он, наконец, появился и это очень отрадно», — рассказывает директор государственного музея-заповедника «Гатчина» Василий Панкратов.

Петербургские парки все чаще вытесняют велосипедистов. Но есть и те, кто наоборот, рад гостям на колесах — Парк победы. Ширина асфальтированных дорог и статус природного ансамбля позволяет принимать катающихся с широким размахом.

«Мы решили — это для безопасности и комфорта гостей. Так работает практика во всем мире, и она имеет место быть. И нужно разделять потоки. Смотрю и на пешеходной зоне катаются. Да, людям нужно прививать культуру».

И хотя в парк идут за культурой, ведут себя там не всегда подобающе. Вот и получается, что запретить всегда проще, чем искать пути решения проблемы.