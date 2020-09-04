«Купите ей одежду»: экс-солистка SEREBRO прогулялась голая по улице

Бывшая участница группы SEREBRO Полина Фаворская озадачила фанатов необычным снимком в Instagram. Девушка выложила кадр, на котором запечатлена бегущей по ночной улице в неглиже. Фото сделано со спины.

«Я — хаос. Ты — мой фрактальный мир», — подписала Фаворская.

Instagram @favlav

Многие поклонники не поняли ее посыла и отозвались о снимке весьма скептически.

«Аккаунт на порнхабе с каждым постом все ближе и ближе»

«Полина, ты одеться забыла!»

«Купите ей одежду», — писали фолловеры.

Другая часть публики была в восторге от стройной фигуры певицы и расточала комплименты. Многие пользователи сравнивали образ Полины с главной героиней романа Михаила Булгакова.

«Прямо Маргарита в воплощении хаоса»

«Очень красиво»

«Лесная нимфа легконогая…» — хвалили артистку поклонники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как экс-солистка SEREBRO заявила о травле со стороны Максима Фадеева.