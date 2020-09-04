Роберт Дауни-младший завершил все проекты с киновселенной Marvel

Звезда Голливуда Роберт Дауни-младший объявил о том, что больше не будет сниматься в фильмах киновселенной Marvel. В этом он признался в подкасте SmartLess.

Отвечая на вопрос о том, на каком этапе находятся его проекты с киностудией, он сообщил, что все они закончены.

Ранее в прессе писали о том, что Роберт Дауни-младший может появиться в новой картине киновселенной «Черная вдова» в образе Железного человека. Его партнершей по площадке должна была стать Скарлетт Йоханссон.

Роберт Дауни-младший сыграл в десяти фильмах студии Marvel, воплотив образ Железного человека. Съемки в картинах киновселенной он начал в 2008 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как актеры «Мстителей» поздравили Роберта Дауни-младшего с юбилеем.