Французский путешественник Стивен Тюнг отправился, пожалуй, в самый экстремальный тур в своей жизни — он решил проехать автостопом из Якутска до Магадана. Все ради того, чтобы изучить русскую культуру и на себе испытать суровый климат Севера.

Впечатлениями о каждой поездке тревел-блогер делится на своей странице в интернете.

За приключениями иностранца в России следила Светлана Бобруенко.

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