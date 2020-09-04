«Каблук в нос»: Муцениеце рассказала Собчак, что сделает с разлучницей

Актриса Агата Муцениеце осудила девушек, которые уводят из семей мужей. Разговор об этом зашел в интервью с телеведущей Ксении Собчак в шоу актрисы на YouTube-канале «Честный развод».

Девушки обсудили самые разные темы, включая отношения в браке. Многим фанатам показалось, что Муцениеце говорила про собственную историю с экс-супругом Павлом Прилучным.

Агата Муцениеце заявила, что посторонней женщине не стоит вмешиваться в отношения супругов, даже если те испытывают сложности в браке и не живут вместе. Сама она предпочла бы «подождать». Также она заверила, что разлучницу встретила бы жестко.

«Ее ждет каблук в нос, это точно. Бывает, когда на седьмой, восьмой, девятый год брака происходят перипетии в отношениях. И если в это никто не вмешивается, то люди друг между другом урегулируют этот вопрос», — пояснила свою позицию звезда «Закрытой школы».

Муцениеце и Прилучный были вместе как раз девять лет, прежде чем развелись этим летом. Так что фанаты сразу заподозрили, что актриса говорила, опираясь на собственный горький опыт расставания с мужем.

«Прибежит какая-нибудь профурсеточка… — заметила девушка. — „Я вся такая легкая, умная, со мной можно поговорить на умные темы!“ Вот я, например, не стала бы так делать».

После развода с женой актера Павла Прилучного стали подозревать в романе со звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович. Многие решила, что именно она была причиной проблем в браке четы артистов.

Павел и Агата стараются корректно говорить друг о друге ради детей. 1 сентября они впервые появились вместе на публике, проводив сына в первый класс, но совместных фото с наследниками делать не стали.

Ранее 5-tv.ru писал, что Агата Муцениеце не будет сниматься в одном сериале с Павлом Прилучным после развода.