«Переговоры зашли в тупик»: Агент Муцениеце опровергла участие актрисы в сериале с Прилучным

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Светлана Александрова
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На днях актер сообщил, что бывшая супруга будет сниматься в продолжении проекта «В клетке».

«Переговоры зашли в тупик»: Агент Муцениеце опровергла участие актрисы в сериале с Прилучным

Фото: www.globallookpress.com /Komsomolskaya Pravda

Агент и подруга Агаты Муцениеце Мариам Андреевская опровергла информацию о том, что участие актрисы в одном сериале с бывшим супругом Павлом Приучным — вопрос решенный. Недавно актер, который является одновременно исполнителем главной роли и продюсером проекта «В клетке», сообщил в Instagram, что бывшая супруга будет сниматься в продолжении.

Сама Муцениеце в начале лета тоже рассказывала, что Прилучный пообещал не убивать ее героиню в первой же серии, и она надеется продолжить работу.

«Даже не представляю, как буду работать с Пашей на одной площадке. Но думаю, что драматургия отношений наших героев будет еще интереснее», — говорила Агата в одном из интервью.

Однако, по словам Андреевской, переговоры об участии актрисы в съемках зашли в тупик.

«Затык в одной точке. Со мной ведет переговоры неизвестное лицо, которое не согласует ничего с генеральным продюсером — Теймуром Джафаровым, он не в курсе сложившейся ситуации, и переговоры зашли в тупик из-за нежелания данного лица информировать руководство», — сказала она в интервью интернет-порталу PeopleTalk.

Андреевская пояснила, что по какой-то причине Агате Муцениеце отказываются показать сценарий, и вообще вся ситуация кажется ей абсурдной.

«Впервые сталкиваюсь с тем, что требуют подписать договор без ознакомления со сценарием, странная история. Без меня меня женили. Почему принимаются решения в отношении моего артиста за артиста? Почему переговоры ведет не генеральный продюсер, а неизвестное мне лицо, о чьих полномочиях я не имею никого понятия. На лицо не аргументируемый саботаж», — поделилась Мариам Андреевская.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Агата Муцениеце и Павел Прилучный официально развелись 15 июня после десяти лет брака, в котором родилось двое детей. По слухам, актер закрутил роман со звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович.

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