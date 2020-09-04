Ширвиндт прокомментировал инцидент с Меньшиковым на прощании с Андреевым

Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт не в курсе скандала, который случился на церемонии прощания с актером Владимиром Андреевым. Как писал раньше 5-tv.ru, журналисты НТВ не смогли провести трансляцию мероприятия в театре имени Ермоловой, так как их туда якобы не пустил худрук Олег Меньшиков. Ширвиндт подтвердил 5-tv.ru, что присутствовал на прощании, но никакой суматохи не заметил.

«Вы знаете, я первый раз от вас слышу. Я там был, попрощался и ушел. Я не знаю», — удивился артист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прокомментировали инцидент на церемонии прощания в PR-дирекции Олега Меньшикова.

Следует отметить, что у Владимира Андреева и телеканала НТВ были не просто профессиональные взаимоотношения. Генеральный директор телеканала Алексей Земский обучался в творческой мастерской Владимира Андреева. Он окончил актерский факультет Государственного института театрального искусства (ныне Российский университет театрального искусства — ГИТИС) в 1990 году.

Актер Владимир Андреев скончался в возрасте 90 лет через пару дней после своего юбилея. Он был президентом театра имени Ермоловой с 2012 года, служил в нем с 1990-го. Помимо этого артист преподавал актерское мастерство в ГИТИСе.