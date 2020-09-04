Ширвиндт прокомментировал инцидент с Меньшиковым на прощании с Андреевым

|
Алина Потёмкина
Эксклюзив 93 562

Артист рассказал, что не задерживался на церемонии после прощания с покойным коллегой.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков, 5-tv.ru

Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт не в курсе скандала, который случился на церемонии прощания с актером Владимиром Андреевым. Как писал раньше 5-tv.ru, журналисты НТВ не смогли провести трансляцию мероприятия в театре имени Ермоловой, так как их туда якобы не пустил худрук Олег Меньшиков. Ширвиндт подтвердил 5-tv.ru, что присутствовал на прощании, но никакой суматохи не заметил.

«Вы знаете, я первый раз от вас слышу. Я там был, попрощался и ушел. Я не знаю», — удивился артист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прокомментировали инцидент на церемонии прощания в PR-дирекции Олега Меньшикова.

Следует отметить, что у Владимира Андреева и телеканала НТВ были не просто профессиональные взаимоотношения. Генеральный директор телеканала Алексей Земский обучался в творческой мастерской Владимира Андреева. Он окончил актерский факультет Государственного института театрального искусства (ныне Российский университет театрального искусства — ГИТИС) в 1990 году.

Актер Владимир Андреев скончался в возрасте 90 лет через пару дней после своего юбилея. Он был президентом театра имени Ермоловой с 2012 года, служил в нем с 1990-го. Помимо этого артист преподавал актерское мастерство в ГИТИСе.

Читайте также

+14° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
75.18
-0.29 89.04
-0.10
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 сентября

Последние новости

1:15
Жена внука Пугачевой спела вместе с мужем на свадьбе — видео
0:56
Когда начнут массово вакцинировать москвичей? — ответ Собянина
0:33
«В городе N…»: Как Александра Ливанская стала звездой провинциальной журналистики
0:10
Неудачный день и беснующаяся нечисть: что нельзя делать 6 сентября
23:59
Массовая авария затруднила движение на Кутузовском проспекте в Москве — видео
23:50
Не отвечает на звонки: советская актриса Тамара Семина живет затворницей

Сейчас читают

Попросили уйти со сцены: Петросяну пришлось экстренно прервать выступление
Ширвиндт прокомментировал инцидент с Меньшиковым на прощании с Андреевым
Олег Меньшиков устроил скандал на прощании с Владимиром Андреевым

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок