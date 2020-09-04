Пиар-директор Меньшикова отреагировала на инцидент на прощании с Андреевым

Олег Меньшиков не намерен комментировать инцидент с недопуском журналистов НТВ на прощание с актером Владимиром Андреевым. Об этом в беседе с 5-tv.ru сообщила PR-директор артиста Наталья Исаева.

«Я думаю, что нет. Нет», — ответила помощница Меньшикова.

Сотрудники НТВ не смогли попасть на прощание с актером Владимиром Андреевым, которое проходило в театре имени Ермоловой в столице 2 сентября. Организовать трансляцию церемонии им якобы не дал худрук театра Олег Меньшиков.

Следует отметить, что у Владимира Андреева и телеканала НТВ были не просто профессиональные взаимоотношения. Генеральный директор телеканала Алексей Земский обучался в творческой мастерской Владимира Андреева. Он окончил актерский факультет Государственного института театрального искусства (ныне Российский университет театрального искусства — ГИТИС) в 1990 году .

Владимир Андреев скончался 29 августа в возрасте 90 лет. Его не стало через пару дней после того, как он отметил юбилей. В театре имени Ермоловой актер служил с 1990 года, а в 2012 году стал его президентом. Кроме того он преподавал в ГИТИСе, будучи заведующим кафедрой актерского мастерства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал историю любви Владимира Андреева и его последней жены Натальи Селезневой. Пара прожила вместе более полувека.