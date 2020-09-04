Пиар-директор Меньшикова отреагировала на инцидент на прощании с Андреевым
Ранее появилась информация, что худрук театра имени Ермоловой якобы не пустил прессу на освещение церемонии.
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Олег Меньшиков не намерен комментировать инцидент с недопуском журналистов НТВ на прощание с актером Владимиром Андреевым. Об этом в беседе с 5-tv.ru сообщила PR-директор артиста Наталья Исаева.
«Я думаю, что нет. Нет», — ответила помощница Меньшикова.
Сотрудники НТВ не смогли попасть на прощание с актером Владимиром Андреевым, которое проходило в театре имени Ермоловой в столице 2 сентября. Организовать трансляцию церемонии им якобы не дал худрук театра Олег Меньшиков.
Владимир Андреев скончался 29 августа в возрасте 90 лет. Его не стало через пару дней после того, как он отметил юбилей. В театре имени Ермоловой актер служил с 1990 года, а в 2012 году стал его президентом. Кроме того он преподавал в ГИТИСе, будучи заведующим кафедрой актерского мастерства.
Ранее 5-tv.ru рассказывал историю любви Владимира Андреева и его последней жены Натальи Селезневой. Пара прожила вместе более полувека.
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