Смольный объявил конкурс на проектирование станции метро «Пулково». Отмечается, что объект станет продолжением Кировско-Выборгской линии петербургской подземки после остановочного пункта «Проспект Ветеранов». Заказчиком выступил комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Как сообщается на сайте госзакупок, будущий подрядчик должен подготовить схемы организации улично-дорожной сети, движения транспорта и другую документацию.

Начальная или максимальная стоимость контракта превышает 36 миллионов рублей. Работы должны быть выполнены до 1 июня 2022 года.

К слову, транспортная доступность международного аэропорта «Пулково» обсуждается в Петербурге уже не первый год.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге официально переименовали станцию метро.