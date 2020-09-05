Утяшева показала легкое упражнение на шпильках для упругих ягодиц
Знаменитая российская гимнастка на своей странице регулярно выкладывает простые и сложные способы держать себя в форме.
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Фото, видео: Instagram @liasanutiasheva
Знаменитая российская гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева опубликовала на своей странице в Instagram очередной рецепт стройности фигуры и красоты тела.
«Люблю это упражнение. Его можно делать в любое время и в любой одежде. А на каблуках сильнее включаются мышцы ягодичек», — подписала видео Ляйсан.
Знаменитость встала плотно спиной к стене, согнув ноги в коленях. Также она втянула живот и подняла руки наверх вдоль конструкции.
«Так нужно простоять 30 секунд. Хотя бы два подхода по тридцать. Максимально втягиваем ягодичные мышцы, живот в себя», — объяснила основные принципы 35-летняя Утяшева.
К слову, делать это упражнение на каблуках она советует делать для усложнения, а не только для удобства его выполнения в любое время и в любом месте.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о диете Утяшевой, которую она недавно раскрыла для поклонников. Однако они раскритиковали ее за слишком сильные ограничения.
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