Утяшева показала легкое упражнение на шпильках для упругих ягодиц

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Светлана Шевченко
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Знаменитая российская гимнастка на своей странице регулярно выкладывает простые и сложные способы держать себя в форме.

Фото, видео: Instagram @liasanutiasheva

Знаменитая российская гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева опубликовала на своей странице в Instagram очередной рецепт стройности фигуры и красоты тела.

«Люблю это упражнение. Его можно делать в любое время и в любой одежде. А на каблуках сильнее включаются мышцы ягодичек», — подписала видео Ляйсан.

Знаменитость встала плотно спиной к стене, согнув ноги в коленях. Также она втянула живот и подняла руки наверх вдоль конструкции.

«Так нужно простоять 30 секунд. Хотя бы два подхода по тридцать. Максимально втягиваем ягодичные мышцы, живот в себя», — объяснила основные принципы 35-летняя Утяшева.

Instagram @liasanutiasheva

К слову, делать это упражнение на каблуках она советует делать для усложнения, а не только для удобства его выполнения в любое время и в любом месте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о диете Утяшевой, которую она недавно раскрыла для поклонников. Однако они раскритиковали ее за слишком сильные ограничения.

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