Минпромторг продлил программу льготного автокредитования

|
Светлана Шевченко
92

В 2020 году на поддержку отечественного автопрома правительством РФ было выделено более 45 миллиардов рублей.

Минпромторг продлил программу льготного автокредитования

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Программа льготного автокредитования продлена на 2021 года. Об этом сообщил замглавы Минпромторга РФ Александр Морозов.

«Программы, которые мы реализуем, и новые программы стимулирования спроса (на российские автомобили — Прим.ред.), которые мы разрабатываем, — мы каждый год расширяем спектр возможностей, — безусловно будут продолжены», — цитирует чиновника ТАСС.

Морозов выразил надежду, что спектр предлагаемых автомобилей, а также услуг со стороны лизинговых и каршеринговых компаний позволит удовлетворить потребность рынка.

По его словам, с начала года при помощи льготных программ было продано свыше 120 тысяч автомобилей. В 2020 году на поддержку отечественного автопрома правительством РФ было выделено более 45 миллиардов рублей. В планах довести эту цифру до более 200 тысяч единиц отечественного производства.

Замминистра добавил, что в рамках программ Минпромторг поддерживает «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Этим летом их параметры были расширены:

  • автомобиль могут купить работники государственных медучреждений
  • семьи с одним ребенком
  • сдавшие автомобиль старше шести лет в traide-in.

Кроме того действуют программы льготного лизинга «Русский тягач» и «Свое дело» и новая программа «Доступная аренда», которая, по мнению Минпромторга, стимулирует развитие услуг каршеринга.

Читайте также

+14° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
75.18
-0.29 89.04
-0.10
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 сентября

Последние новости

1:41
Шойгу обвинил НАТО в стремлении милитаризировать Черноморский регион
1:15
Жена внука Пугачевой спела вместе с мужем на свадьбе — видео
0:56
Когда начнут массово вакцинировать москвичей? — ответ Собянина
0:33
«В городе N…»: Как Александра Ливанская стала звездой провинциальной журналистики
0:10
Неудачный день и беснующаяся нечисть: что нельзя делать 6 сентября
23:59
Массовая авария затруднила движение на Кутузовском проспекте в Москве — видео

Сейчас читают

Попросили уйти со сцены: Петросяну пришлось экстренно прервать выступление
Ширвиндт прокомментировал инцидент с Меньшиковым на прощании с Андреевым
Олег Меньшиков устроил скандал на прощании с Владимиром Андреевым

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок