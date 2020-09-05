Минпромторг продлил программу льготного автокредитования

Программа льготного автокредитования продлена на 2021 года. Об этом сообщил замглавы Минпромторга РФ Александр Морозов.

«Программы, которые мы реализуем, и новые программы стимулирования спроса (на российские автомобили — Прим.ред.), которые мы разрабатываем, — мы каждый год расширяем спектр возможностей, — безусловно будут продолжены», — цитирует чиновника ТАСС.

Морозов выразил надежду, что спектр предлагаемых автомобилей, а также услуг со стороны лизинговых и каршеринговых компаний позволит удовлетворить потребность рынка.

По его словам, с начала года при помощи льготных программ было продано свыше 120 тысяч автомобилей. В 2020 году на поддержку отечественного автопрома правительством РФ было выделено более 45 миллиардов рублей. В планах довести эту цифру до более 200 тысяч единиц отечественного производства.

Замминистра добавил, что в рамках программ Минпромторг поддерживает «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Этим летом их параметры были расширены:

автомобиль могут купить работники государственных медучреждений

семьи с одним ребенком

сдавшие автомобиль старше шести лет в traide-in.

Кроме того действуют программы льготного лизинга «Русский тягач» и «Свое дело» и новая программа «Доступная аренда», которая, по мнению Минпромторга, стимулирует развитие услуг каршеринга.