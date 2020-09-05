Путин объяснил смысл закрепления статуса Госсовета в Конституции

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Алина Потёмкина
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Глава государства привел пример успешной работы этого органа власти.

Путин объяснил смысл закрепления статуса Госсовета в Конституции

Фото: ТАСС / Новодережкин Антон

Необходимость закрепления в Конституции статуса Госсовета разъяснил президент РФ Владимир Путин. В эфире телеканала «Россия-24» он отметил, что этот шаг позволяет проиллюстрировать эффективность работы этого органа.

«Мне кажется, именно потому, что работает, то его нужно затвердить в Основном законе страны. Нужно легализовать его, придать ему большую значимость, большее значение», — отметил российский лидер.

Он привел пример успешной работы Госсовета. Таковым, по его мнению, стала подготовка программы реорганизации первичного звена медицины, проведенная членами совета, а также губернаторами и главами регионов России.

«Это всегда имеет смысл, когда мы обобщаем то, что было достигнуто, и то, что эффективно работает, затверждаем это и используем его в будущем, этот инструмент», — заметил президент.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Владимир Путин рассказал, что помогло России не пропустить «удары коронавируса».

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