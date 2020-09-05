Мэр Москвы Собянин оценил сообщения о второй волне коронавируса

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Нюра Незванова
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Сергей Собянин прокомментировал ситуацию с COVID-19 в российских регионах.

Мэр Москвы Собянин оценил сообщения о второй волне коронавируса

Фото: www.globallookpress.com / Isai Hernandez

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что второй волны COVID-19 в российских регионах нет. По словам градоначальника, еще продолжается первая волна. Об этом он рассказал на телеканале «Россия 24».

Собянин также напомнил, что риск инфицирования коронавирусной инфекцией до сих пор велик, несмотря на то, что число заболевших значительно снизилось.

«Сегодня говорят о второй волне пандемии, на самом деле это не вторая волна — это прохождение первой волны разными регионами. Одни регионы прошли, как Москва, в основном эту ситуацию. Она не исчезла, но максимальные значения ушли», — сказал мэр Москвы.

Градоначальник считает, что некоторые регионы до сих пор находятся «в эпицентре пандемии». В связи с тем, что распространение инфекции имеет «разные сроки прохождения», важна «настройка по регионам и иногда по городам и муниципалитетам».

За последние сутки в 84 регионах РФ зарегистрировано 5205 новых случаев инфицирования SARS-CoV-2.

Ранее 5-tv.ru писал, что помогло России не пропустить «удары коронавируса».

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