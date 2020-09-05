Автобус и BMW в лобовую сошлись на севере Москвы
Пострадавших, предварительно, не менее пяти человек.
Фото: www.globallookpress.com / David Young
Пассажирский автобус и BMW столкнулись в лобову на Клязьминской улице на севере российской столицы. Как стало известно 5-tv.ru, предварительно, пострадали пять человек - трое из иномарки, еще двое в автобусе.
Информация уточняется. На месте работают экстренные службы и сотрудники ГИБДД.
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