Автобус и BMW в лобовую сошлись на севере Москвы

Пассажирский автобус и BMW столкнулись в лобову на Клязьминской улице на севере российской столицы. Как стало известно 5-tv.ru, предварительно, пострадали пять человек - трое из иномарки, еще двое в автобусе.

Информация уточняется. На месте работают экстренные службы и сотрудники ГИБДД.