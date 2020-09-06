Как СССР поставил точку во Второй мировой войне

На этой неделе мы отметили важнейшую дату. 75 лет назад, 3 сентября 1945 года закончилась Вторая мировая война. Завершилась самая кровопролитная битва в истории человечества. Чем дальше эти события, тем громче слышны голоса тех, кто не имеет к победе никакого отношения.

Демагогия западных соседей, замалчивание истинных фактов и откровенная подмена понятий. Не мы развязали эту войну, но мы понесли тяжелейшие потери. А Советский Союз стал территорией, где нацисты и их пособники устроили геноцид и замучили миллионы мирных граждан. Благодаря опыту, героизму и самоотверженности солдат Красной Армии и тружеников тыла, а других в те годы в стране по сути не осталось, мы смогли поставить фашизм на колени. И срубить все головы этой гидры. Уже после капитуляции Германии наши войска летом 1945-го четко разобрались с милитаристской Японией, которая вынашивала планы по созданию Великой Восточной Азии.

Маньчжурская операция, высадка десанта на Курилах и Сахалине, битва за остров Шумшу — яркие страницы отечественного военного дела. Роман Ишмухаметов о том, как наш страна поставила точку во Второй мировой.

Они и сегодня, несмотря на почтенный возраст встают на колени перед вечным огнем в память о тех, кто сражался с ними бок о бок. Это они — молодые и бесстрашные поставили окончательную точку в самой кровопролитной в истории человечества войне.

«Вдруг, по радио объявляют, что закончилась на островах война, что победа над Японией. Конечно, приятно и радостно было, что закончилась вообще война», — вспоминает ветеран ВОВ Декабрина Пушкарева.

Их внуки и правнуки — бережно хранят семейные истории той войны — стремительной, героической, но оставшейся в тени Великой Отечественной. После победы над Гитлером — Япония осталась единственной союзницей Германии, которая отчаянно продолжала сражаться. С апреля до конца июня 1945-го — идут жесточайшие бои за Окинаву. Остров, который называли ключом ко всей Японии. За 82 дня американцы потеряли почти 50 тысяч человек. Японские солдаты бились настолько ожесточенно, что президент Трумэн, едва ли не умолял Сталина быстрее вступить в войну.

«Одно дело — это захватить территорию японских островов. И другое дело уничтожить армию численностью в миллион сто человек на материке, которая дислоцировалась на территории Китая. Силами американцев это задача была бы очень непосильной», — говорит кандидат исторических наук, доцент кафедры теории общественного развития стран Азии и Африки СПбГУ Евгений Османов.

9 августа 1945-го — ровно через три месяца после победы над Гитлером — СССР вступает в войну с Японией. И война эта была неизбежна, ведь начиная с 1941-го, империя постоянно наращивала силы у восточных советских границ — между Берлином и Токио существовали планы сначала поработить, а потом разделить нашу страну. Сибирь, Байкал, Приморье — это все должно было отойти японцам. От Охотского моря до Восточной Сибири — огромный фронт на площади полтора миллиона километров. Наши войска, порой в сутки продвигались на сто километров.

Николаю Рочеву — в августе 1945-го еще и не исполнилось 18-ти… Всю Монголию он прошел пешком — по безводной степи, под обжигающим сорокоградусным солнцепеком.

«Давали воду — только флягу в день. Вдруг — озеро большущее. Думали напьемся, накупаемся. Потому что и бани тоже не было. Пришли туда, разделись. Все в воду. Черпнули. И что вы думаете? Вода-то соленая!» — рассказывает ветеран.

О том, какой ценой далась эта победа можно судить по архивным документам. На этой неделе Минобороны рассекретило уникальные материалы к 75-летию завершения Второй мировой. Вот, фрагмент одного из донесений 15-й армии.

«Труден был этот поход. Отряду приходилось двигаться по болотистой местности, то и дело ремонтируя дороги и восстанавливая мосты. Стояли металлические вышки двадцатиметровой высоты с бронированными колпаками наверху, в которых сидели прикованные к пулеметам солдаты „смертники“ и вели от этих пулеметов сильный огонь».

Тактика применения смертников — вообще была одним из излюбленных приемов борьбы японцев. Камикадзе прицельно охотились на советских генералов и офицеров.

«Во время японских контратак в районе Мадаоши 200 японских „смертников“ обвязанные противотанковыми минами и толом бросились под наши танки, ползая в густой траве».

Создатель отрядов смертников Такадзири Ониси — говорил «пожертвовав жизнями двадцати миллионов японцев — мы добьемся безусловной победы». Эти слова он произнес уже после того, как США впервые в истории применили ядерное оружие, сбросив на Хиросиму и Нагасаки атомные бомбы. В Токио вопреки расхожим мнениям — сдаваться не собирались. И только объявление войны со стороны СССР заставило — отчаянных и казалось бесстрашных бойцов действительно вздрогнуть.

«В американских кругах писали о том, что как только Советы вступят в тихоокеанскую войну, поражение Японии будет просто неизбежным. Японская армия капитулировала, потому что она была сокрушена Красной Армией, это главная причина», — поясняет профессор кафедры истории и директор Института ядерных исследований в Американском университете Вашингтона Питер Кузник.

«Если бы Советский Союз не вступил в войну, война бы шла, как она шла до этого. Американцы воевали до этого четыре года и как видите особых результатов не было», — добавляет ветеран ВОВ, участник советско-японской войны Михаил Нечипорюк.

Жертвами ядерных ударов стали около 150-ти тысяч человек, еще раньше — мощными ковровыми бомбардировками были убиты по разным оценкам до девятисот тысяч. Но семидесяти двух миллионная империя не сдавалась.

И США, и Британия полагали, что война Советского Союза и Японии затянется минимум на полтора года, но уже через шесть дней Токио официально объявил о капитуляции. Однако, поражение признали не все — некоторые отряды продолжали сопротивляться, осатанело вымещая злость на мирных гражданах. Освобождая Дальний Восток, красноармейцы становились свидетелями жутких преступлений, читать о которых невозможно без дрожи.

«В районе города Ванемяо в русле старой реки обнаружено около пятисот трупов женщин, детей и стариков. Отступая японские войска, переодевшись в форму красноармейцев, приказали раздеться мирным жителям, а потом открыли по ним огонь. Раненых добивали ножами. При осмотре у 150 трупов обнаружены ножевые ранения. Все эти злодеяния делались захватчиками с целью провокации, что якобы Красная Армия убивает мирное население, а поэтому всем жителям надо бежать».

Особой жестокостью отличался отряд 731 — в нем проходили эксперименты по созданию бактериологического оружия. Опыты шли на пленных русских, американцах, китайцах, монголах. Людей там называли просто «бревнами» — и не щадили никого. Японцы, как и в свое время нацисты, ставили опыты по переохлаждению. А чтобы изучить, как погибают танкисты, машины с людьми поджигали, в вены вводили воздух, в легкие дым и токсичные вещества. По самым скромным оценкам, за всю Вторую мировую войну японские военные уничтожили около шести миллионов человек.

«Без анестезии вырезали органы, и смотрели как человек будет себя чувствовать, а он конечно умирал, то есть тысячи и тысячи людей были загублены этим отрядом. Это сравнимо с тем, что гитлеровцы делали в Освенциме», — говорит научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

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