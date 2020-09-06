Шарите-шоу: спекуляции вокруг «отравления» Навального и кому это выгодно

Вот ровно это же явление, только в особом извращенном виде, сейчас наблюдается в Германии и гулким эхом разносится по всем англосаксонским медиа и полит сообществу. Речь о Шарите-шоу Алексея Навального.

Немецкие военные медики якобы изучили пробы полученные из немецкой же больницы и со всей уверенностью заявляют, что это был «новичок»! СМИ только этого и ждали. «Российская власть продолжает устранять неугодных кровавому режиму людей». Только об этом и говорят.

Почему-то австрийские власти вызывают российского посла и просят объяснения. Американские демонстрируют традиционную крайнюю озабоченность. Я уже молчу про британские. А вот германские заикнулись в самом начале, что Москве надо ответить и пропали из поля зрения. Не реагируют ни на какие запросы, даже от Генпрокуратуры. Хотя, казалось бы — если так надо уличить кровавый Кремль в жутком злодеянии, то в их же интересах предъявить доказательства, показать всему миру данные исследования, показать молекулярный масс-спектр. Ну хоть пробирку Колина Пауэла.

«Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель уже как двое суток обвиняет нас в этом деянии (якобы в отравлении — Прим.ред.), но не может ничего предъявить. Планирует ли она дать поручение своим сотрудникам, направить ответ Министерства юстиции ФРГ на запрос Генпрокуратуры России. Я уже вынужден произнести вслух, что, по нашим данным, этот ответ задерживается из-за позиции МИД ФРГ», — подчеркивает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Я позволю себе объяснить более популярно, почему так ведут себя те, кто сначала набросился на нас с обвинениями и потом вдруг замолчал. Это уже ставшее нарицательным «хайли-лайкли» в чистом виде. Сознание западного потребителя информации работает по хештегам. В данном случае их немного — «Новичок», Кремль, оппозиционер. Мозг обывателя, подготовленный долгими годами, а также тоннами дезинформации и голословных обвинений, дорисовывает жуткую картину сам. И далее человек включается в эту пропагандистскую компанию. Идет в интернет, начинает делать репосты, комментарии. Разгоряченный журналист еще одного издания, остервенело ищущий развитие темы, ловит его твиты и формирует, так сказать, мнение большинства. Очень замкнутый, порочный, но эффективный, для сценаристов всего этого мракобесия круг.

«Как только я слышу слово „Новичок“, то моя рука сразу тянется, ну, если не к пистолету, то к кнопке „выключить“, потому что все. Кто об этом говорит, от слова совсем забыли школьный курс ОБЖ и что из себя представляют боевые отравляющие вещества. С какой целью они разрабатываются? Прежде всего они должны нанести немедленное летальное поражение противника», — считает директор института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков.

Кстати, да… Если, как говорится, по-чесноку — хотели бы отравить, то отравили бы. Почему-то там, у них никто не задается очевидным вопросом — неужели российские власти настолько глупы, что после истории со Скрипалями и последующей истерии в западном обществе, снова якобы достали из подвалов секретных НИИ жуткий яд и пустили в дело. Но не доделали. Это как минимум нелогично, а как максимум просто возмутительно. Получается, с одной стороны, наши спецслужбы настолько могущественны, что ставят своего человека Трампа на пост президента США, а с другой — настолько криворуки, что не могут на своей собственной территории как следует отравить неугодного смутьяна? Простите, но этой уже оскорбление.

«Такие дурацкие действия совершать в тот момент, когда решается судьба „Северного потока“, это иначе, как самострелом не назовешь. Заинтересованные тут совсем другие. В первую очередь американцы и британцы, для которых союз России и Германии — это кошмарный сон», — уверен бывший член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин.

Спрашивается, зачем тогда, когда Навальный почувствовал недомогание, мы экстренно посадили самолет в Омске, отвезли в больницу, а не в застенки. Зачем медики спасли Алексея, введя ему атропин. И провели все необходимые исследования.

«Фосфороорганические соединения, это был первый токсикан, который мы смотрели. Первая задача была поставлена перед химико-токсикологической службой во всех трех лабораториях — это определение фосфороорганического соединения. Ответ мы получили буквально в течение нескольких минут. Но основная задача была — исключить тяжелые яды. Это фосфороорганические соединения и так называемые летальные яды. И их не было», — рассказывает заведующий отделением острых отравлений БУЗОО ГК БСМП № 1 Александр Сабаев.

«Наши медики, мы сейчас хорошо знаем, они сработали очень профессионально. Алексей в значительной степени сейчас жив, потому что он попал в руки профессиональных медиков в Омске», — считает директор института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков.

К профессионализму наших врачей вообще вопросов быть не может. Что говорить, если берлинские медики просто продолжают курс лечения, который начали в Омске. Опять же хотели бы смерти, просто положили бы в палату и ушли дальше по своим делам. Но ведь не отходили от его койки ни на минуту, даже тогда, когда немецкие пилоты сутки отсыпались. Кстати, именно в тот момент, когда летчики уснули — сторонники Навального, как по команде перестали кричать, что промедление смерти подобно для их лидера. Более того, мы снова и снова призываем к сотрудничеству. Не хотите общаться с генпрокуратурой, давайте перейдем в медицинскую плоскость. Тут же важен компромисс. Известный российский врач Леонид Рошаль уже предложил создать российско-германскую экспертную группу по этому делу.

«Лечили его в Омске фактически всей Россией, лечили хорошо, вывели из тяжелейшего состояния и для возможности транспортировки в клинику Шарите в Берлине, но потом оказалось совершенно неожиданно заключение. Судьба Навального волнует многих. Давайте спокойно вместе соберемся, представители и специалисты России, токсикологи и специалисты Германии и обсудим есть или нет», — говорит президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктор медицинских наук, профессор Леонид Рошаль.

Еще один нюанс. Если это был яд, то почему он такой избирательный? Ни пассажиры российского рейса, не экипаж немецкого спецборта, летевшие с Навальным, не заболели. Хорошо чувствует себя и его окружение, которое все время было рядом. Вот послушайте мнение одного из создателей того самого Новичка.

«Я естественно в отравление „Новичками“ не верю, потому что, если было отравление, то он давно бы лежал на кладбище. Это первое. Второе, если было отравление, у него были бы симптомы, которые выражаются судорогах мышц. Прежде всего глазных, что сразу является симптомом миоза, сокращение зрачка. Этого симптома у него не было никогда», — заявляет доктор химических наук Леонид Ринк.

Никто кроме нас не задает этих и других вопросов. Ну, например, почему, когда объявили о «Новичке» в Шарите не устроили режим полной изоляции? Не разогнали журналистов. Не нарядили врачей в костюмы химзащиты, как в Солсбери? Нет, в тот день там все было тихо и спокойно. Вот эти кадры. Или хрестоматийное — какие ваши доказательства? Еще раз подчеркну, нет доказательств. Не представляют. А потому и думаешь, а есть ли они в принципе? И как нашли эти пресловутые следы… По запаху? Наши полицейские вот не скрывают, какой титанический объем данных они изучили.

«В рамках досмотра изъяты и направлены на экспертизу порядка 500 объектов, возможно имеющих доказательное значение — продукты питания и одежда, изъятый мусор в аэропорту Томска, кафе аэропорта и ресторане, в номерах гостиницы. Произведены смывы с поверхности салона самолета и с мебели в кафе аэропорта. Проанализированы данные системы наблюдений и рентгено-телевизионных досмотровых установок — интроскопов. Всего на сегодняшний день проведено более 40 различных экспертиз», — рассказывает заместитель начальника следственного управления УТ МВД России по СФО Сергей Потапов.

Ну и наконец — а что там с Навальным сейчас? Почему-то всем его последователям сразу стало плевать на самочувствие протест-менеджера, как только самолет с его бессознательным телом пересек границу России. К слову, именно в тот момент, когда самолет оказался за пределами российской территории, все, что происходит с Навальным, стало зоной ответственности принимающей стороны. В данном случае — Германии.

Но мы не знаем, что с ним происходит. Даже родные, которые требовали и что важно получали ежечасный отчет от омских медиков о состоянии Алексея, существуют в благостном неведении. А только бутылку носят, из которой тот якобы пил, о которой молчали две недели, но сейчас заботливо практически в пакете для улик передали западным экспертам, и на которой сразу же тут же нашли следы… «Новичка», разумеется, а как иначе. И, кстати, а почему если «Новичок», то сразу Россия? Наш МИД напомнил, что специалисты многих структур НАТО и западных стран работали над веществами группы «Новичок» на протяжении многих лет. В США вообще разработчикам технологий их боевого применения официально выдали более полутора сотен патентов. Но там об этом предпочитают не вспоминать.

«Почему именно „Новичок“. Видимо, западные партнеры наши использовали это отравление в своих целях. „Новичок“ — это бренд уже, прошу прощения. У всех четко вырисовывается определенный ряд, что все понимают сразу, что это Скрипали, это ГРУ, это Россия, это газ», — заявляет президент центра социальных и политических исследований Георгий Федоров.

Ну и напоследок — если вдруг вы все-таки продолжите следить за судьбой отравившегося блогера, то вспомните, пожалуйста, о судьбе Дэвида Келли — советника правительства Великобритании по вопросам вооружения. Биолога, который в 2003 году был одним из основных авторов «сентябрьского досье». Его еще называют иракским, где черным по белому было написано, что у Саддама Хусейна есть оружие массового поражения. Это как раз сразу после публикации доклада госсекретарь США Колин Пауэл тряхнул в ООН пробиркой с неким веществом, и молниеносно F-16 отправились утюжить Ирак, а Хуссейн закончил свою жизнь на виселице.

Позже Келли проговорился журналистам, что доклад немного как бы скорректировали, а точнее по большей части за него написали… Кто бы вы думали — специалисты по PR с Уайт-холла — из британского правительства. Тогда угроза нависла, казалось бы, над Тони Блэром — премьер министром. Но обрушилась она на самого Келли…

Спустя несколько дней доктора нашли мертвым. Итоговое заключение — самоубийство. И пусть на ноже не нашли его отпечатков, не важно. Суицид и все.

Ах, да… Дэвид Келли работал в знаменитом Солсбери, в той самой лаборатории Портон-Даун, центре исследований химического и биологического оружия Британии откуда впервые прозвучало такое русское и страшное для западного уха слово «Новичок».