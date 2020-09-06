Борьба за правду или хайп на имени кумира? Вокруг фильма Учителя о Цое разгорается скандал
Сын погибшего лидера группы «Кино» в социальных сетях опубликовал открытое письмо, адресованное в Минкульт и даже президенту России.
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Фото, видео: РИА Новости /Галина Кмит; ТАСС / Чумичев Александр, Шогин Александр; 5-tv.ru
Скандал недели в мире шоу-бизнеса. Родственники Виктора Цоя категорически против нового фильма Алексея Учителя. Дошло до того, что они написали гневное письмо самому президенту.
В главных ролях конфликта — сын легенды русского рока. Он говорит, что в картине, действие которой разворачивается сразу после рокового ДТП в 90-м году, сплошная ложь.
Правда, появляются сомнения — история точь-в-точь напоминает разборки с фильмом «Матильда», который тоже снял Алексей Учитель. Может это проверенная и хорошо отработанная форма пиара?
Такой хайп явно добавит зрителей в кинотеатрах. Если так, то очень обидно, что на имени кумира нескольких поколений, кто-то пытается «сорвать кассу».
Марина Кравцова пообщалась со всеми заинтересованными лицами и попыталась понять, что стоит за этим конфликтом.
Ранее 5-tv.ru писал, что адвокат Алексея Учителя о претензиях родственников Цоя.
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