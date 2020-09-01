Адвокат режиссера Алексея Учителя Константин Добрынин прокомментировал претензии родственников покойного лидера группы «Кино» Виктора Цоя к создателям фильма о нем. Ранее сын легендарного музыканта Александр Цой обнародовал в соцсетях текст обращения к Владимиру Путину, а также председателю правительства и Министерству культуры, в котором наследники просят не допустить выхода в прокат картины Учителя «Цой».

«Достаточно сложно понять всю суть претензий, исходя из тех, отчасти сумбурных заявлений, которые прозвучали сегодня и вчера. Я имею в виду и письмо президенту Владимиру Путину, и письмо премьер-министру Михаилу Мишустину… Нам кажется, что, к сожалению, так или иначе, тенденция такая, что речь идет о некой, такой знаете, квазисемейной цензуре. У нас вообще в последнее время в государстве очень много попыток пытаться что-то запретить, на что-то обидеться, даже на то, чего ты еще не видел», — сказал Константин Добрынин.

По словам юриста, он и его клиент с огромным уважением относятся к Виктору Цою и его наследию, а также к родственникам музыканта. Однако, по его мнению, вовлекать исполнительную власть в лице президента и премьер-министра в сугубо-юридический вопрос, для разрешения которого предусмотрено множество правовых механизмов, «несколько странно» и «неуместно».

Добрынин отметил, что прежде чем пытаться запретить фильм, его сначала следовало бы посмотреть. Он также напомнил, что Алексей Учитель — художник со «со своим пониманием и со своей памятью» Виктора Цоя, с которым был знаком, и которого снимал в фильме «Рок».

«Это не та история, из-за которой стоит раздувать вселенский скандал. Каждый имеет право на свою личную память, в том числе и художник», — добавил адвокат.

Сам Константин Добрынин признался, что уже посмотрел ставший камнем преткновения фильм Учителя, и он ему понравился.

Между тем в Министерстве культуры РФ заявили, что не получали письма от родственников Виктора Цоя.

«Обращение не получали. Прокатное удостоверение фильму было выдано», - сообщили в пресс-службе Минкульта.

Картина «Цой» рассказывает вымышленную историю водителя «Икаруса», при столкновении с которым погиб музыкант. ДТП произошло 15 августа 1990 года в Латвии. По сюжету, водителю автобуса предстоит везти гроб с телом Виктора на похороны в Ленинград. Вместе с ним едут родственники и друзья Цоя, представленные в фильме как собирательные образы с вымышленными именами.

Лента должна была выйти в прокат 3 сентября, но премьера отложена на неопределенное время.

Ранее 5-tv.ru публиковал интервью с отцом Виктора Цоя Робертом Максимовичем, в котором он называет информацию об обращении родственников к Владимиру Путину «враньем» и «выдумками».