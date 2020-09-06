Наука и приметы: чем опасен невиданный урожай грибов в 2020 году

В этом году в России невиданный урожай грибов. Любой любитель тихой охоты вам это подтвердит. Полчища белых, боровиков и подосиновиков заполонили леса страны. Тут же все вспомнили народные приметы — не к добру все это. Мол, и войны начинались после этого, и голод, и другие страшные катаклизмы.

И это не просто расхожее — «у страха глаза велики»… Наш корреспондент Артур Ломидзе поговорил с учеными, которые всю жизнь посвятили изучению этого таинственного царства и они подтвердили — да, у нас есть повод опасаться нашествия грибов.

Подмосковье, Ленобласть. Челябинск, Уфа, Саратов. Восторженные грибники бегут в лес с ножами на перевес и жалуются лишь на то, что ведер не хватает. Эмоции можно понять. Но народная молва предупреждает, радость обманчива, а грибами лучше запасаться — впереди непростые времена.

«Выросли поганые грибы около дома — жди непрошеных гостей, плохих новостей», — говорит эзотерик Ирина Залесова.

Опытная ведунья и гадалка уверяет, народная примета — большой урожай грибов к войне и катаклизмам — не просто бабкины сказки.

«Начался паводок, затопило весь край, включая наш поселок. Грибов у нас было настолько много в 2013 году. Это было что-то иррациональное. Грибы предсказали Великую Отечественную войну. Это случай христоматийный», — продолжает Ирина.

Мы проверили заявление ворожеи, и действительно наводнение было. Вот эти кадры 2014 года. Но, может, это просто совпадение? Да и заявление о Великой Отечественной выглядит голословно, говорят скептики.

«Не надо верить всему в интернете. Нужны пруфы», — подчеркивает борец с лженаукой Михаил Лидин.

И так бы эта история и была забыта, «одна бабушка рассказала» еще не доказательство. Те, кто это время застал лично, прекрасно помнят небывало щедрые лесные дары в последние мирные дни.

«Перед войной очень много было грибов. Мы их и варили, и жарили, и солили. Вот здесь масляты, вот в том лесу свинорки. И масляты, и были белые», — вспоминает Зоя Ивановна.

Еще одно совпадение? Мы решили. сопоставить даты больших катаклизмов и грибных урожаев. Официальной статистики, сколько уродилось маслят никто, конечно, не ведет. А журналисты прошлых лет находили более интересные инфоповоды, не уделяя внимания тогда, казалось бы, такому незначительному явлению. И когда наши поиски зашли в тупик, мы познакомились с человеком, который изучает эти удивительные организмы всю свою жизнь. Он передал нам свое уникальное исследование. Обратите внимание на этот график, мы к нему еще вернемся. Кстати ученый, биолог, не верит в то, что грибы могут предсказать беду.

«Об этом явлении писал известный русский ученый Чижевский, который связывал с циклами солнечной активности различные общественные явления, в том числе, и эпидемии — вот, пожалуйста, коронавирус. Активность повышается у грибов, у людей более становятся подвижными нервные процессы, они становятся более возбудимыми, неудовлетворенными», — рассказывает доктор биологических наук, миколог Александр Иванов.

Грибник со стажем уверен, все просто — каждые 11 лет происходит взрывной рост. Чтобы подтвердить свою теорию, он вел уникальную статистику с 1978 года.

Это тот самый график и, кажется, он опровергает теорию самого ученого. Первый пик 1979 год — начало войны в Афганистане. Потом спад и снова вверх. 1986-й, 1987-й, 1988-й — снова ножи грибников работают без устали. В стране Перестройка. Еще один всплеск — 1993 год. Первая чеченская компания. И невероятный пик, самый большой за 25 лет исследований, — миллениум и трагедия в Нью-Йорке.

Сомнений практически не остается, примета работает. Но смелые умы пошли еще дальше. И здесь мы сталкиваемся с теориями на грани фантастики, но уж слишком много совпадений во всей этой грибной истории. Так кто же они организмы, не являющиеся ни животными, ни растениями, выделенные биологами в отдельное царство.

Древнейшие существа на планете. Самой старой находке 880 миллионов лет. При этом наша с вами история, история людей разумных насчитывает всего 200 тысяч лет. И в этом году настоящие хозяева планеты встретились с младенцами на ней. То, что мы называем грибами — на самом деле всего лишь плод. Как яблоки на яблоне. Сам гриб — это его грибница, по-научному мицелий, — у боровика он занимает два-три гектара. А самое большое живое существо — это мицелий опенка в Америке — 37 гектаров. Синий кит в три раза меньше.

«В каждой паутинке мицелия гриба собирается информация, куда ей двигаться, что ей делать дальше и все вместе собирает и анализирует информацию — центра нет, вся сеть является центром накопления и принятия решении», — рассказывает биолог-миколог Елена Урсал.

А следующее заявление и вовсе пугает: грибы разумны! К такому выводу пришел японский исследователь Тошиюки Накагаки. Он положил гриб — миксомицет в основание лабиринта. В другом конце спрятал кусочек сахара. Слизевик расползся по всем маршрутам и в результате нашел лакомство. Ученый очистил лабиринт и снова посадил гриб на исходную позицию. Плесень не стала тратить силы на лишние движения и сразу же проросла к угощению. Запомнила короткую дорогу. А некоторые люди уверяют, что слышат голоса грибов!

«Грибы могут общаться совершено спокойно там, где мы их выращиваем. Слышишь, как они свистят, как у собаки диапазон звука. Она может слышать то, что мы не слышим. К кому-то они не равнодушны, а кого-то не любят», — поясняет действительный член Международной академии проблем сохранения жизни и Всемирной академии наук комплексной безопасности Михаил Кравчук.

Но вот по-доброму ли относятся к нам древнейшие обитатели планеты? Есть мнение, что у этого коллективного разума совсем нет — ни цели, ни желания оградить человечество от бед.

«Эти грибы не только находятся везде, но они и управляют всем окружающим, куда бы они не попадали, они находят инструмент для управления. Но как только они попадают в живые организмы, они начинают управлять их мозгом, их нервной системой», — считает парапсихолог Мирослава Буш.

Это тоже может показаться полным бредом, но вот — гриб кордицепс. Спора, попав в тело муравья, с помощью нейроактивных веществ подчиняет его волю — заставляет покинуть муравейник и отправиться к самому высокому растению. Добравшись до места жертва перебирается на внутреннюю сторону листа и вцепляется в него жвалами. После чего паразит убивает носителя, прорастает прямо из его тела и распыляет споры над муравейником, чтобы заразить, как можно больше насекомых.

А последние исследования открыли еще более ужасную правду. Гриб использует не только химические соединения для захвата контроля над жертвой.

«Он изнутри полностью оплетает тело насекомого своими нитями и за счет пересылаемых по ним сигналов заставляет сокращаться мышцы определенным образом, так, что даже если муравей и не хочет лезть наверх, ему все равно приходится», — рассказывает российский миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский.

Так может грибы вовсе не предупреждают, а сами провоцируют выгодные им катаклизмы? Ведь привычные нам грузди, подберезовики и белые — это не просто спороносный плод грибницы, а еще и элемент ее пищеварительной системы. Шляпки выделяют вещества, которые растворяют то, что так любят грибы. Падаль.

«Изобилие мертвой органики, болеющей органики — это все является предпосылкой к грибному нашествию, к обилию, их размножению и увеличению их питательной базы», — поясняет Елена Урсал.

До конца 2020 года еще четыре месяца. На какие еще катаклизмы намекают грибы — пока загадка. А людям, которые еще способны критически воспринимать информацию — лучше взять нож, лукошко и отправляться в лес — резать грибы.