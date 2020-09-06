Короткие ноги и широкая шея: Стилист указала на фатальные ошибки в образе Барановской

Телеведущая Юлия Барановская любит экспериментировать со стилем. Ее образы всегда становятся самыми обсуждаемыми, где бы она ни появилась. Недавно в одном из кинотеатров Москвы прошла музыкальная премия «Жара Music Awards» в digital-формате, на которой Барановская выступила ведущей.

Знаменитость появилась перед фотокамерами в довольно необычном наряде: коротком черном платье нестандартного кроя. Не всем выбор телеведущей пришелся по вкусу — пользователи посчитали, что Барановская перемудрила с образом. Однако часть фанатов звезды похвалили ее за оригинальность.

Тем не менее, модный эксперт, стилист и консультант по стилю Анастасия Пахолкова указала на ряд ошибок, которые допустила Барановская, отдав предпочтение данному наряду. По ее мнению, у этого платья крайне неудачный круглый вырез, который излишне плотно прилегает к шее. Из-за этого, по ее словам, он визуально ее расширил.

Кроме того, стилист обратила внимание на необычный элемент на платье Барановской в виде защипа, находящийся чуть ниже талии. Она объяснила, что из-за такого украшения туловище оптически «выглядит длиннее ног», несмотря на длину платья.

Instagram @baranovskaya_tv

Особое недоумение у модного эксперта вызвала обувь, которая совсем не подходит к этому образу.

«Контрастные туфли с открытым мысом, переходящие в ботильоны, визуально укоротили ноги ведущей, чего ни одна девушка еще не желала, ведь о длинных ногах мечтает большинство красоток. Данный инцидент можно было бы легко поправить, выбрав обувь в тон коже или более открытую модель (лодочки, босоножки, мюли)», — рассказала Пахолкова в беседе с Teleprogramma.pro.

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