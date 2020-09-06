Короткие ноги и широкая шея: Стилист указала на фатальные ошибки в образе Барановской
Для выхода в свет телеведущая выбрала нестандартное платье, которое раскритиковали ее фанаты.
Закрыть
Смотрите также:
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
Петросяну пришлось экстренно прервать выступление на фестивале из-за эвакуации
Ширвиндт прокомментировал инцидент с Меньшиковым на прощании с Андреевым
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
Евгений Петросян перестал стесняться стильной молодой жены — семейное фото
«Очень странная девица»: кого бросила Лиана Волкова ради сына певицы Валерии?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 сентября
«Ты просто сдала, мать!» — Иван Ургант высмеял Ксению Собчак «без всего»
«В этом деле поставлена точка!» — Добровинский уверен в победе по делу Ефремова
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
Фото, видео: ТАСС / Васев Стоян; Instagram @baranovskaya_tv
Телеведущая Юлия Барановская любит экспериментировать со стилем. Ее образы всегда становятся самыми обсуждаемыми, где бы она ни появилась. Недавно в одном из кинотеатров Москвы прошла музыкальная премия «Жара Music Awards» в digital-формате, на которой Барановская выступила ведущей.
Знаменитость появилась перед фотокамерами в довольно необычном наряде: коротком черном платье нестандартного кроя. Не всем выбор телеведущей пришелся по вкусу — пользователи посчитали, что Барановская перемудрила с образом. Однако часть фанатов звезды похвалили ее за оригинальность.
Тем не менее, модный эксперт, стилист и консультант по стилю Анастасия Пахолкова указала на ряд ошибок, которые допустила Барановская, отдав предпочтение данному наряду. По ее мнению, у этого платья крайне неудачный круглый вырез, который излишне плотно прилегает к шее. Из-за этого, по ее словам, он визуально ее расширил.
Кроме того, стилист обратила внимание на необычный элемент на платье Барановской в виде защипа, находящийся чуть ниже талии. Она объяснила, что из-за такого украшения туловище оптически «выглядит длиннее ног», несмотря на длину платья.
Особое недоумение у модного эксперта вызвала обувь, которая совсем не подходит к этому образу.
«Контрастные туфли с открытым мысом, переходящие в ботильоны, визуально укоротили ноги ведущей, чего ни одна девушка еще не желала, ведь о длинных ногах мечтает большинство красоток. Данный инцидент можно было бы легко поправить, выбрав обувь в тон коже или более открытую модель (лодочки, босоножки, мюли)», — рассказала Пахолкова в беседе с Teleprogramma.pro.
Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, Сергей Зверев поделился, что нужно носить осенью этого года, а от каких вещей стоит избавиться.
Читайте также
87%
-0.29 89.04
-0.10
Нашли ошибку?