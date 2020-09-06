Один человек погиб, семеро пострадали при нападении в британском Бирмингеме
По данным местной прессы, все пострадавшие госпитализированы с ножевыми ранениями.
Фото: www.globallookpress.com / Xinhua
В результате серии нападении в британском городе Бирмингем погиб человек. Еще семерых госпитализировали с ножевыми ранениями, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Сообщается, что инциденты произошли 6 сентября в 00.30 по местному времени.
Однако, по данным правоохранителей, число пострадавших может измениться.
Других подробностей пока не приводится.
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