Один человек погиб, семеро пострадали при нападении в британском Бирмингеме

В результате серии нападении в британском городе Бирмингем погиб человек. Еще семерых госпитализировали с ножевыми ранениями, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что инциденты произошли 6 сентября в 00.30 по местному времени.

Однако, по данным правоохранителей, число пострадавших может измениться.

Других подробностей пока не приводится.