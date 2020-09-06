Басков прокомментировал слухи о беременности невестки Валерии

Свадьба Арсения Шульгина породила немало сплетен. Невеста появилась на церемонии в платье с пышной юбкой, визуально увеличивающей живот, и многим тогда показалось, что она на сносях. Николай Басков прокомментировал слухи о вероятной беременности Лианы Волковой в телепрограмме «Ты не поверишь».

Эстрадный певец присутствовал на свадьбе младшего сына Валерии в качестве гостя. На торжество исполнитель пришел с пухлым конвертом, отметив, что любая сумма для молодоженов — большое подспорье. По его мнению, денежный презент гораздо лучше ненужных памятных вещей вроде вазы или чего-то подобного.

«У меня были такие случаи, когда люди приносили подарок с таким большим пакетом, все упаковано было, дарили и не оставляли открытку. А ты потом открываешь и думаешь — ну что это за подарок такой и кто это вообще подарил», — пожаловался артист.

Также Басков рассказал, что думает об округлившемся животе супруги Шульгина.

«На самом деле у невесты платье такое было. Все почему-то подумали, что она беременна», — заявил певец.

Также он отметил, что на фотографиях со второго дня празднования никакого живота не видно и в положении она не находится. Однако при этом все же пожелал молодой семье как можно скорее обзавестись детьми.

21-летний Арсений Шульгин женился на своей возлюбленной Лиане Волковой 28 августа. На торжественном событии сына Валерии присутствовали многие звезды, в том числе Николай Басков, семья Маликовых и Эмин Агаларов. Отчим жениха Иосиф Пригожин подчеркнул, что свадьбу Шульгин организовал на собственные средства.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что сын Валерии оказался недоволен медовым месяцем, который счастливая пара решила провести в Турции.