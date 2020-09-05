Сын Валерии недоволен медовым месяцем в Турции — видео
Арсений Шульгин совсем недавно женился на Лиане Волковой, после чего пара отправилась в свадебное путешествие.
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Фото, видео: Instagram @arseniy_shulgin, @nikolaev_wedding
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин приехал в свадебное путешествие после пышной церемонии в Москве. Но отдых в Турции с молодой женой Лианой с самого начала не задался. Жалобами на сервис отеля в Анталии Арсений поделился с подписчиками своего блога в сети Instagram.
«Добрались до Турции, Анталии. При заселении потеряли багаж, который мы ждали два часа», — рассказал Арсений в сторис.
Не понравилось им с супругой и то, что персонал не выполнил их требования по номеру. В итоге они остались недовольны уровнем обслуживания, качеством пляжа и курортом в целом. Но пара решила все же дать шанс отелю, тем более, что в медовый месяц они прилетели туда вместе с родителями Лианы и ее младшей сестрой. Из-за малышки им пришлось ходить еще и на выступления детской анимации.
«Ладно, будем кайфовать, — сообщил Шульгин. — Если что, сменим отель».
Порадовало молодоженов лишь разнообразие вкусной еды и восточных сладостей. Арсений решил попробовать все. Уже на второй день настроение у новоиспеченного мужа улучшилось.
«Все вопросы сняты», — написал он в итоге.
Многие пользователи сети полагают, что свадьба в столь юном возрасте (жениху и невесте всего 21 год — Прим. ред.) вызвана беременностью Лианы Волковой. На видео с отдыха девушка пьет только лимонад, что также подогревает слухи.
Ранее 5-tv.ru писал, как Иосиф Пригожин радовался свадьбе младшего пасынка.
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