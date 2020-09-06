Путин рассказал о влиянии пандемии на жизнь россиян
Глава государства уверен, что, несмотря на непростую ситуацию, в стране стали стремительнее развиваться некоторые отрасли.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков
Пандемия коронавируса не внесла кардинальных перемен в жизнь россиян. Со временем все вернется к привычному ритму, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью, записанном в июне в эфире телеканала «Россия 1».
Российский лидер отметил, что пандемия даже подтолкнула развитие некоторых отраслей. В частности, телемедицины и онлайн-обучения. По его словам, все это существовало и до появления COVID-19, однако теперь стало развиваться быстрее.
«Мы оказались и здесь тоже достаточно подготовленными, у нас ведь трафик увеличился на 80% — и наши компании справились с этим», — отметил глава государства.
Более того, по его словам, все, что за это непростое время было использовано, теперь эффективно работает.
«В этом смысле, конечно, вот эта инфекция — она кое-что изменила. Но она кардинально ничего там не поменяла. И ничего не поменяет. Постепенно все вернется на свои круги», — заключил президент.
Ранее 5-tv.ru сообщал, в России разработали план по восстановлению экономики после кризиса.
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