Перцовый газ распылили у резиденции Лукашенко
Акция протеста, по некоторым данным, собрала более 100 тысяч человек.
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Фото, видео: ТАСС / STRINGER; 5-tv.ru
Митингующие у резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске покидают площадь вокруг Дворца независимости. Как сообщает корреспондент «Известий», люди переходят к стеле города-героя, которая пользуется популярностью у участников акций протеста с момента их возникновения.
По некоторым данным, причиной перемещения граждан стал разразившийся ливень. Однако есть и другие сведения, что вокруг здания Дворца распылили перцовый газ, пишет ТАСС.
Тем временем в МВД республики сообщили о росте числа задержанных среди участников митинга. На месте работают правоохранители в усиленном режиме.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на акцию протеста в столице республики собралось более 100 тысяч человек. Многотысячная толпа подошла к резиденции Лукашенко, этот момент попал на видео.
Протесты в Белоруссии продолжаются уже почти месяц, с 9 августа. Поводом для них послужило несогласие граждан республики с итогами президентских выборов. Согласно официальным данным, Александр Лукашенко победил с 80% голосов.
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