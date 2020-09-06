Перцовый газ распылили у резиденции Лукашенко

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Алина Потёмкина
Эксклюзив 321

Акция протеста, по некоторым данным, собрала более 100 тысяч человек.

Фото, видео: ТАСС / STRINGER; 5-tv.ru

Митингующие у резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске покидают площадь вокруг Дворца независимости. Как сообщает корреспондент «Известий», люди переходят к стеле города-героя, которая пользуется популярностью у участников акций протеста с момента их возникновения.

По некоторым данным, причиной перемещения граждан стал разразившийся ливень. Однако есть и другие сведения, что вокруг здания Дворца распылили перцовый газ, пишет ТАСС.

Тем временем в МВД республики сообщили о росте числа задержанных среди участников митинга. На месте работают правоохранители в усиленном режиме.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на акцию протеста в столице республики собралось более 100 тысяч человек. Многотысячная толпа подошла к резиденции Лукашенко, этот момент попал на видео.

Протесты в Белоруссии продолжаются уже почти месяц, с 9 августа. Поводом для них послужило несогласие граждан республики с итогами президентских выборов. Согласно официальным данным, Александр Лукашенко победил с 80% голосов.

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