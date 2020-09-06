Аэроплан рухнул в Новой Москве, есть пострадавшие
| Нюра Незванова Происшествия 185
По предварительным данным, пилот и пассажир госпитализированы.
Фото: www.globallookpress.com / Kurt Möbus
Аэроплан упал недалеко от деревни Бабенки в Новой Москве.
В результате происшествия есть пострадавшие — мужчины 34 и 45 лет. Их госпитализировали в ближайшее лечебное учреждение.
Подробности происшествия выясняются.
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