Аэроплан рухнул в Новой Москве, есть пострадавшие

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Нюра Незванова
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По предварительным данным, пилот и пассажир госпитализированы.

Аэроплан рухнул в Новой Москве, есть пострадавшие

Фото: www.globallookpress.com / Kurt Möbus

Аэроплан упал недалеко от деревни Бабенки в Новой Москве.

В результате происшествия есть пострадавшие — мужчины 34 и 45 лет. Их госпитализировали в ближайшее лечебное учреждение.

Подробности происшествия выясняются.

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