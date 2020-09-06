«Волочкова отдыхает!»: дочь Тимати похвасталась отличной растяжкой
Юная Алиса Юнусова занимается балетом и с легкостью садится на шпагат.
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Фото, видео: Instagram @simona280
Дочь Тимати и Алены Шишковой 6-летняя Алиса Юнусова — настоящая любимица фанатов. На микроблог девочки, который ведет бабушка, подписаны три миллиона человек, с интересом следящие за ростом и успехами дочери рэпера.
Новый снимок в аккаунте Алисы демонстрирует ее незаурядную гибкость. Артистичная малышка с легкостью выполнила поперечный шпагат, подложив под ноги два гимнастических пуфа. Известно, что девочка занимается балетом, и делает в этом большие успехи. Даже вне танцевальной студии она тренируется с самого утра, что и было запечатлено на снимках.
«С добрым утром, страна!» — гласит подпись к фотографиям.
Как ни странно, поклонники Юнусовой в комментариях разделились на два лагеря. Одни, как и всегда, похвалили талантливую Алису. Другие же обругали родителей девочки и отметил, что такие занятия могут навредить неокрепшему организму.
«С добрым утром! Вот это растяжка!»
«Волочкова курит в сторонке»;
"Волочкова отдыхает!"
«А почему не фотографируете ее слезы от растяжки?»
«Хватит издеваться над девочкой», — написали поклонники.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мама Тимати «засветила» молодую спутницу сына, и это отнюдь не Анастасия Решетова.
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