«Волочкова отдыхает!»: дочь Тимати похвасталась отличной растяжкой

Дочь Тимати и Алены Шишковой 6-летняя Алиса Юнусова — настоящая любимица фанатов. На микроблог девочки, который ведет бабушка, подписаны три миллиона человек, с интересом следящие за ростом и успехами дочери рэпера.

Новый снимок в аккаунте Алисы демонстрирует ее незаурядную гибкость. Артистичная малышка с легкостью выполнила поперечный шпагат, подложив под ноги два гимнастических пуфа. Известно, что девочка занимается балетом, и делает в этом большие успехи. Даже вне танцевальной студии она тренируется с самого утра, что и было запечатлено на снимках.

«С добрым утром, страна!» — гласит подпись к фотографиям.

Instagram @simona280

Как ни странно, поклонники Юнусовой в комментариях разделились на два лагеря. Одни, как и всегда, похвалили талантливую Алису. Другие же обругали родителей девочки и отметил, что такие занятия могут навредить неокрепшему организму.

«С добрым утром! Вот это растяжка!»

«Волочкова курит в сторонке»;

"Волочкова отдыхает!"

«А почему не фотографируете ее слезы от растяжки?»

«Хватит издеваться над девочкой», — написали поклонники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мама Тимати «засветила» молодую спутницу сына, и это отнюдь не Анастасия Решетова.