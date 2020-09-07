Тысячи людей приняли участие в марше оппозиции в Минске

В Белоруссии в воскресенье возобновились многотысячные демонстрации. Оппозиция организовала очередную несанкционированную акцию под названием "Марш единства". Но мирного протеста не получилось.

Когда большинство митингующих разошлись по домам из-за дождя, начались провокации против милиции и бойцов ОМОН. В Витебске стражам порядка пришлось защищаться от нападавших. По всей стране прошли задержания.

Корреспондент Леонид Китрарь передает из Минска. Подробнее смотрите в видеосюжете.

В Белоруссии с 9 августа проходят митинги. Люди выражают недовольство итогами президентских выборов. Согласно официальным данным, победу в выборной гонке одержал Александр Лукашенко, набрав 80% голосов избирателей.