Тысячи людей приняли участие в марше оппозиции в Минске

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Правоохранителям пришлось защищаться от митингующих. По всей стране производились задержания.

Фото, видео: ТАСС / Наталия Федосенко, 5-tv.ru

В Белоруссии в воскресенье возобновились многотысячные демонстрации. Оппозиция организовала очередную несанкционированную акцию под названием "Марш единства". Но мирного протеста не получилось. 

Когда большинство митингующих разошлись по домам из-за дождя, начались провокации против милиции и бойцов ОМОН. В Витебске стражам порядка пришлось защищаться от нападавших. По всей стране прошли задержания.

Корреспондент Леонид Китрарь передает из Минска. Подробнее смотрите в видеосюжете. 

В Белоруссии с 9 августа проходят митинги. Люди выражают недовольство итогами президентских выборов. Согласно официальным данным, победу в выборной гонке одержал Александр Лукашенко, набрав 80% голосов избирателей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что против митингующих в Минске у резиденции Лукашенко применили перцовый газ. Акция протеста в белорусской столице собрала более 100 тысяч человек.

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