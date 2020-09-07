Тысячи людей приняли участие в марше оппозиции в Минске
Правоохранителям пришлось защищаться от митингующих. По всей стране производились задержания.
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Фото, видео: ТАСС / Наталия Федосенко, 5-tv.ru
В Белоруссии в воскресенье возобновились многотысячные демонстрации. Оппозиция организовала очередную несанкционированную акцию под названием "Марш единства". Но мирного протеста не получилось.
Когда большинство митингующих разошлись по домам из-за дождя, начались провокации против милиции и бойцов ОМОН. В Витебске стражам порядка пришлось защищаться от нападавших. По всей стране прошли задержания.
Корреспондент Леонид Китрарь передает из Минска. Подробнее смотрите в видеосюжете.
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