Кредитные каникулы аннулированы у 15 тысяч россиян. В чем дело?

Банки аннулировали кредитные каникулы у 15 тысяч россиян. Это около 4% от всех поданных заявок. Об этом «Известиям» рассказали в Банке России. Там пояснили, что льгот лишились те, кто не предоставил необходимые для их получения документы.

По закону на это отводится 90 дней. Если же человек не уложился в этот срок, банк вправе потребовать от него выплаты всех пропущенных начислений. Также клиенту грозят пени и ухудшение кредитной истории.

Закон о кредитных каникулах был принят в апреле. Клиент имеет право отстрочить выплаты на полгода, если его доход сократился более чем на 30% или он переболел коронавирусом.