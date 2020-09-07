Кредитные каникулы аннулированы у 15 тысяч россиян. В чем дело?
Право отсрочить выплаты имеют только те клиенты, чей доход сократился более чем на 30%. Также льготой могут воспользоваться перенесшие коронавирус пациенты.
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Банки аннулировали кредитные каникулы у 15 тысяч россиян. Это около 4% от всех поданных заявок. Об этом «Известиям» рассказали в Банке России. Там пояснили, что льгот лишились те, кто не предоставил необходимые для их получения документы.
По закону на это отводится 90 дней. Если же человек не уложился в этот срок, банк вправе потребовать от него выплаты всех пропущенных начислений. Также клиенту грозят пени и ухудшение кредитной истории.
Закон о кредитных каникулах был принят в апреле. Клиент имеет право отстрочить выплаты на полгода, если его доход сократился более чем на 30% или он переболел коронавирусом.
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