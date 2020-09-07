В Ленобласти предали земле останки 470 красноармейцев

В Ленинградской области появился новый воинский мемориал. На месте ожесточенных боев нашли останки почти полутысячи красноармейцев — в эти выходные павших героев похоронили со всеми воинскими почестями.

На траурной церемонии присутствовали и родные бойцов, тех немногих, чьи имена удалось установить. Сергей Хайдаров продолжит.

Татьяна Святынина не может сдержать слез. В руках — фотография ее дедушки, которая пролежала в земле больше 70-ти лет. Когда поисковики обнаружили ее на месте боев, даже поверить не могли, что она так хорошо сохранилась. Найти родных Алексея Святынина помогло письмо.

«В коробочке из-под бритвенных принадлежностей была записка, что он проживал со Святыниной Ириной Васильевной. И адрес был указан по которому нашли меня», — рассказывает Татьяна.

Татьяна Святынина — одна из немногих родственниц погибших бойцов 45-й гвардейской дивизии, кого удалось найти. Из 470-ти красноармейцев, которых перезахоронили в братской могиле, имена установили только у 30-ти. Помогли письма, награды и даже посылки из дома.

«Молодой парень, 17 лет, из них два года оборонял Ленинград. Писал в письме маме, что очень тяжело носить пулемет. Потому что он тяжелый и на улице мороз. Просил прислать рукавицы. В этих рукавицах его и нашли», — рассказывает первый замруководителя военно-исторического центра СЗФО Сергей Мачинский.

Красноборская операция стала одной из самых кровопролитных во время прорыва блокады Ленинграда. В феврале 1943-го на небольшом участке фронта погибли больше десяти тысяч бойцов. Гвардейцы должны были не только отбросить, но и окружить гитлеровцев. Здесь бои часто шли в окопах, перерастая в рукопашную.

В этом лесу недалеко от мемориала история лежит буквально под ногами. Вот все что осталось от пулемета, гранаты, гильзы и даже фрагмент каски. Самих бойцов нашли в этой яме. Таких в этом лесу, по словам поисковиков около десятка, и их еще предстоит откопать.

И такие находки вокруг мемориала, по словам поисковиков, попадаются на каждом шагу. Пока исследовали только полторы тысячи квадратных метров — а это ничтожно мало. Поэтому поисковые работы здесь будут продолжаться, а мемориал — расширяться. На месте кровопролитных боев зажгли вечный огонь. В память о тех, кто ценой своей жизни приближал победу.