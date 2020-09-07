«Это была порча»: композитор Рыбников рассказал, как едва не умер от тяжелого недуга

Известный советский и российский композитор Алексей Рыбников тяжело болел и никак не мог пойти на поправку. В какой-то момент ему даже пришлось обратиться к экстрасенсам. Об этом деятель культуры рассказал в эфире телепередачи «Судьба человека», сообщает Starhit.ru.

Автор известной рок-оперы «Юнона и Авось» чуть было не скончался в результате неизвестного недуга, происхождение которого медики никак не могли определить. Сначала врачи решили, что у композитора проблемы с печенью, и уже были готовы диагностировать онкологию. Но это предположение не подтвердилось.

«Никто не верил, что выздоровею. Мне не помогали лекарства, в анализах не находили никаких отклонений. Тогда я похудел на 20 килограммов, и это было ужасно. Гена Хазанов помог перевести меня в Боткинскую больницу, после чего я все-таки смог выкарабкаться. Потом точно так же заболели мои жена, дочь, сын и даже друг», — признался народный артист РФ.

Также он отметил, что отказывался пить лекарства, поскольку анализы не показывали каких-либо отклонений от нормы. Совсем отчаявшись, родственники композитора обратились к экстрасенсам.

«Мне сказали, что на мне порча, которую навел какой-то поэт. Я так и считал», — признался автор саундтреков к фильмам.

По его словам, мнение эзотерика он не мог ни подтвердить, ни опровергнуть. Однако спустя некоторое время он встретился с женой того самого поэта, который мог навести на него сглаз. Оказалось, что тот болен желтухой.

«Обраточка! Все вернулось. Но я ничего не оцениваю, не отношусь к этому серьезно, но это было», — посмеялся Рыбников.

Через некоторое время болезнь отступила и он вновь смог заниматься своим любимым делом.

Композитор 17 июля отметил юбилей — ему исполнилось 75 лет. В 2019 году театр Алексея Рыбникова представил зрителям новую оперу «Принц Андрей» по мотивам романа Льва Толстого «Война и мир».

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