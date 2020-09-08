Заработать на верующих: Как устроен черный рынок мощей?

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Объявления о продаже святынь появляются даже в интернете. Торговцы уверяют: все мощи — подлинные.

Фото, видео: ТАСС / Донат Сорокин, 5-tv.ru

Во время досмотра на Красноярском вокзале сотрудники службы безопасности увидели  мешок человеческих костей. Хозяин сумки - некий монах Дионисий - пояснил сначала, что это мощи святых и он везет их в Петербург для идентификации. Потом заявил, что выкопал останки на кладбище и это пособие для студентов медиков. Запутался.

Корреспондент Алексей Полторанин провел собственное расследование и выяснил, что черный рынок "мощей" в России процветает, и у торговцев буквально нет ничего святого. Подробнее об этом смотрите в видеосюжете. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мужчина раскапывал могилы под Красноярском и продавал кости, выдавая их за мощи

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