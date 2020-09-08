Заработать на верующих: Как устроен черный рынок мощей?

Во время досмотра на Красноярском вокзале сотрудники службы безопасности увидели мешок человеческих костей. Хозяин сумки - некий монах Дионисий - пояснил сначала, что это мощи святых и он везет их в Петербург для идентификации. Потом заявил, что выкопал останки на кладбище и это пособие для студентов медиков. Запутался.

Корреспондент Алексей Полторанин провел собственное расследование и выяснил, что черный рынок "мощей" в России процветает, и у торговцев буквально нет ничего святого. Подробнее об этом смотрите в видеосюжете.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мужчина раскапывал могилы под Красноярском и продавал кости, выдавая их за мощи