Подвиг и боль: Со дня начала блокады Ленинграда прошло 79 лет

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Россияне почитают память погибших героев. По всей стране проходят торжественно-траурные мероприятия.

Фото, видео: РИА Новости / Борис Кудояров, 5-tv.ru

По всей стране сегодня вспоминают о подвиге жителей Ленинграда. 79 лет назад началась блокада города на Неве. Она продолжалась 900 дней и ночей.

Гитлеровцы планировали стереть город с лица земли и уничтожить все его население. Каждый день на город сыпались бомбы и снаряды, продовольствия не хватало. Самой тяжелой была зима 1941-1942 годов, когда норма выдачи хлеба сократилась до 125 граммов на человека. По разным данным от бомбежек и голода погибли от 600 тысяч до полутора миллиона человек.

Большая часть из них похоронены на Пискаревском мемориальном кладбище, где сегодня пройдет главная траурная церемония. Но в День памяти жертв жители Санкт-Петербурга традиционно возлагают цветы к мемориалам по всему городу. Один из них - на Невском проспекте - надпись, предупреждающая об опасности обстрелов.

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