Чисто в бак: на АЗС запретят торговлю неавтомобильным топливом

На российских АЗС могут запретить продажу топлива, которое не предназначено для заправки автомобилей! В первую очередь это коснется печного и судового горючего.

Как рассказали «Известиям» в Минпромторге, многие автовладельцы пытаются сэкономить и заливают в баки так называемое «маловязкое» корабельное топливо с повышенным содержанием серы и других опасных компонентов. Есть случаи, когда на заправках такое топливо продавали под видом автомобильного дизеля.

В итоге двигатели выходят из строя, а вредные выбросы загрязняют окружающую среду. Законопроект, который защитит потребителей, уже разработан и в ближайшее время поступит на рассмотрение в Госдуму.