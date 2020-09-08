Чисто в бак: на АЗС запретят торговлю неавтомобильным топливом

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Многие автовладельцы пытаются сэкономить и заливают в баки так называемое «маловязкое» корабельное топливо.

Фото, видео: URA.RU/TASS / Вова Жабриков, 5-tv.ru

На российских АЗС могут запретить продажу топлива, которое не предназначено для заправки автомобилей! В первую очередь это коснется печного и судового горючего.

Как рассказали «Известиям» в Минпромторге, многие автовладельцы пытаются сэкономить и заливают в баки так называемое «маловязкое» корабельное топливо с повышенным содержанием серы и других опасных компонентов. Есть случаи, когда на заправках такое топливо продавали под видом автомобильного дизеля.

В итоге двигатели выходят из строя, а вредные выбросы загрязняют окружающую среду. Законопроект, который защитит потребителей, уже разработан и в ближайшее время поступит на рассмотрение в Госдуму.

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