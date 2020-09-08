Последнее время в СМИ активно обсуждают кадровые перестановки в Московском театре Олега Табакова, известном в народе как «Табакерка».

Ранее артисты Роза Хайруллина и Андрей Фомин были переведены на разовую оплату, что означает сотрудничество с театром на основании единовременной оплаты за выход к зрителю. Затем актер Максим Матвеев принял решение уехать из Москвы в Северную столицу и ушел из театра Табакова.

Слухи о дальнейших ротациях состава и происходящее за кулисами «Табакерки» в беседе с Teleprogramma.pro прокомментировал актер Станислав Садальский.

Он заявил, что безгранично уважает худрука театра Владимира Машкова за его профессионализм в работе. По его словам, Машков расправляется с кумовством, царившим в театре, то есть продвижение на главные роли актеров в соответствии личным интересам и родству с ними, в том числе.

«Немирович-Данченко правильно говорил, что театр стоит на растоптанных актерских самолюбиях», — пояснил Садальский.

Он рассказал, что однажды пришел на спектакль «Снегурочка» в Театр на Таганке, главную роль в котором играла дочь директора Ирины Апексимовой. Девушка была совершенно «профнепригодна», но именно она «царила на сцене».

Владимир Машков, худрук театра Олега Табакова. ТАСС / Красильников Станислав

По мнению Станислава Садальского, все текущие перемены в «Табакерке» направлены на долгосрочную положительную перспективу, а Владимир Машков «движется в правильном направлении».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Садальский признался, почему ненавидит день рождения и что делает с подарками.