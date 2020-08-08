В субботу, 8 августа, свой 69-й день рождения отмечает заслуженный артист РСФСР, актер, теле- и радиоведущий Станислав Садальский. С самого утра выдающегося деятеля искусства поздравляют близкие и родные люди, а также преданные поклонники, одаривая любимца комплиментами и добрыми пожеланиями.

К поздравлениям присоединился и 5-tv.ru. Поблагодарив за внимание, Садальский неожиданно признался, что в общем-то не очень любит этот праздник. К слову, даже совсем наоборот.

«Я уже эти дни рождения…никакой радости! Близкие люди просто заставляют с ножом у горла… Я терпеть не могу эти дни рождения! Для меня это — пытка Вот бы заснуть и проснуться на следующий день!» — смеясь, заявил именитый актер.

По словам Станислава Садальского, более всего его раздражает не столько нужда собирать большой банкет по торжественному поводу, сколько подарки. Оказывается, артист не любит заставлять квартиру громоздкими безделушками: после праздника все тут же раздает!

«Мне не нужны эти подарки! Я потом все передариваю. Только надо бы запомнить, чтобы не подарить этот подарок тому человеку, который мне подарил. Я подарки эти прям терпеть не могу! У меня и так квартира заставлена всяким ***** (Мусором — Прим.ред.), и еще всякого ****** дарят», — рассказал актер.

А в заключение добавил, что все «хорошие дни рождения» у него закончились после 25 лет.

Instagram @stassadal

Станислав Садальский — советский и российский актер театра и кино, журналист, теле- и радиоведущий. По окончании ГИТИСа в 1973 году талантливого юношу пригласили на работу сразу в четыре театра столицы. Ему довелось поработать, в частности, в Московском Академическом театре им. Владимира Маяковского, а также в знаменитом «Современнике». Дебютировал в кино Садальский еще во время учебы — в 1970 году — в мелодраме «Город первой любви», где сыграл Владика Сергеева. Всего на счету актера более 120 работ в 118 проектах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 69-летний Станислав Садальский намерен запустить собственный YouTube-канал.