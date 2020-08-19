В театре Табакова ответили на слухи об увольнении Хайруллиной и других артистов
Представитель пресс-службы заявила, что в штате не произошло больших изменений.
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Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав
Не так давно в интернете появилась информация о большом сокращении штата актеров театра Олега Табакова. Под удар якобы попали такие звезды сцены как, например, Роза Хайруллина. Руководитель пресс службы театра — Ольга Андрейченко в беседе с 5-tv.ru прокомментировала слухи, которые начали активно распространяться в СМИ.
По словам официального представителя, информация об увольнении половины труппы театра «полностью не соответствует действительности». В известной зрителям «Табакерке» изменилась лишь форма сотрудничества с актерами.
«Из театра никто не уволен. Все артисты сохраняют за собой свои роли в спектаклях», — заявила Ольга Андрейченко.
Роль Хайруллиной в постановке перешла на разовую оплату, что означает сотрудничество артиста с театром на основании единовременной оплаты за выход на сцену. Простыми словами: сыграл в спектакле — забрал гонорар.
«Это другой договор и другая степень свободы для артиста. Многие звезды так сотрудничают, и все они в труппе», — отметила пресс-секретарь театра Олега Табакова.
На подобную оплату труда, по словам Андрейченко, были переведены четыре артиста. Это произошло в большинстве своем по личным обстоятельствам артистов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Ленком» обратился в прокуратуру для защиты Александры Захаровой.
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