В «Одноклассниках» стартовал второй сезон проекта #МеняВолнует

«Одноклассники» запустили второй сезон образовательного проекта #МеняВолнует. Его цель — помочь родителям выстроить гармоничные отношения с детьми. В период с 7 по 13 сентября в приложении «Меня волнует» будут проходить вебминары с участием экспертов. Каждый день будет подниматься актуальная тема, посвященная определенному этапу в судьбе родителей. В их числе — подготовка к рождению ребенка, особенности воспитания подростков и отношения с взрослыми детьми.

Вместе с представителями известных СМИ «Одноклассники» помогут пользователям соцсети разобраться в таких вопросах, столь важных для современных детей и их родителей, как сексуальное воспитание, киберзависимость, травля в школе и так далее. Записи вебминаров, а также статьи и инструкции и прочая полезная информация проекта будут доступны в приложении «Меня волнует».

Для удобства пользователей все публикации сгруппированы по блокам: «Рождение ребенка», «Здоровье малыша», «Дошкольное воспитание», «Ребенок в большом городе», «Виртуальный мир подростка», «Первая любовь» и «Конфликт поколений». В каждом из них пользователи ОК найдут материалы от газеты «Коммерсантъ», журналов «Мел» и TJournal, издания «Такие дела», портала « Дети Mail.ru», сайта «Канобу» и других ресурсов.

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