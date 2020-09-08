Россияне поддержали идею введения уроков полового воспитания в школах

В школах необходимы уроки сексуального воспитания — в этом уверено большинство россиян. На занятиях детям должны рассказывать о строении тела, способах контрацепции и заболеваниях, передающихся половым путем.

Не согласились с этим всего 7% респондентов. Они считают, что подобные знания школьникам стоит получать дома.

Большинство родителей также предпочитает, чтобы о безопасном сексе их детям рассказали врачи или школьные психологи. 15% опрошенных взрослых готовы взять непростой разговор на себя и всего 11 — доверить его учителям. Сексуальное образование в нашей стране давно обсуждается властью и обществом.

Первые экспериментальные уроки в постсоветской России начались в 1994-м. Три года программу под названием «Планирование семьи» тестировали, но она так и не стала постоянной частью обучения. С 2012 года закон о защите детей от вредной информации серьезно ограничивает возможность уроков полового воспитания в современных школах.

В 1990 годы элементы секс-просвета вошли в школьный курс «Этика и психология семейной жизни». В 1994 году Борис Ельцин подписал федеральную программу «Дети России», в составе которой имелась подпрограмма «Планирование семьи». В некоторых школах начали проводить экспериментальные занятия по половому воспитанию. В 1994 году на программу «Планирование семьи» было выделено два миллиарда рублей.

С 2012 года в России действуют поправки к закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», которые запрещают «изображать и описывать действия сексуального характера» детям до 16 лет. Данный закон значительно затрудняет проведение уроков полового воспитания в школах.

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