Путин потребовал доложить о соблюдении сроков сдачи жилья после паводка в Тулуне

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание, чтобы выяснить, как и в какой степени в Иркутской области ликвидируются последствий наводнения в Тулуне. Тогда во время ЧП погибли 26 человек, еще шестеро пропали без вести. В городе было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста, сообщает РИА Новости.

Путин намеревался узнать, соблюдаются ли на местах сроки сдачи жилья пострадавшим, довольны ли люди его качеством и произведены ли все предусмотренные выплаты.

«Было принято решение, что люди, утратившие свое жилье, получат жилищные сертификаты или ключи от новых квартир, в том числе в новом комплексе в микрорайоне Угольщиков. Прошу сегодня подробно доложить, как продвигается эта работа», — заявил президент.

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев заявил, было отремонтировано 75% жилых помещений, остальные планируют закончить до 30 ноября. Кроме того, глава региона подробно отчитался о строительстве нового жилья для пострадавших граждан.

«В эксплуатацию введены пять многоквартирных домов на 116 квартир. Сдано 67 индивидуальных жилых домов», — сказал Кобзев.

Обсуждалось также и строительство объектов социальной сферы, важность которых особенно отметил президент. Перед главой государства отчитались о возведении нового инфекционного отделения больницы в Тулуне с опережением сроков на год.

1 сентября в городе свои двери открыла новая школа на 1275 мест, построенная взамен пострадавшей старой. Учебное заведение по поручению президента России Владимира Путина построила компания «Роснефть». В школе есть два бассейна, студия дизайна, издательский центр, телестудия, инженерный класс и даже классы робототехники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Правительству удалось выполнить все социальные обязательства, несмотря на пандемию. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин подвел итоги за первое полугодие.