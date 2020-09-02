Глава кабмина: Пандемия не помешала правительству выполнить все социальные обязательства

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Михаил Мишустин потребовал от чиновников и дальше оперативно реагировать на запросы общества.

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Фото, видео: ТАСС / Астафьев Александр; 5-tv.ru

Тема:
Паводок в Иркутской области

Правительству удалось выполнить все социальные обязательства, несмотря на пандемию. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, подводя итоги за первое полугодие. По его словам, кабмин оказал существенную помощь, в том числе бизнесу, благодаря чему удалось сохранить тысячи рабочих мест.

«Было обеспечено более равномерное расходование средств, усовершенствовано профильное законодательство, сокращены сроки заключения контрактов и доведение денег до конечных получателей. Так же законодательно была установлена возможность
перераспределения или экономия неэффективных расходов», — сообщил премьер-министр РФ.

Глава правительства потребовал от чиновников и дальше выполнять взятые на себя обязательства и оперативно реагировать на запросы общества. Особое внимание Михаил Мишустин обратил на проблемы Иркутской области. В пострадавший от масштабных паводков регион дополнительно направят еще 300 миллионов рублей на строительство новых школ и детских садов.

Тема:
Паводок в Иркутской области
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