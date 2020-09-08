«Как в 17 лет»: Олег Газманов поразил интернет своей виртуозной зарядкой

Физическая форма Олега Газманова не первый год восхищает его поклонников, и чем дальше, тем больше. Сегодня народному артисту 69. В это трудно поверить, наблюдая за его ежедневной зарядкой.

Певец выполняет комплекс сложных упражнений на все группы мышц, многие из которых часто не под силу даже молодым людям. Звезда отжимается в быстром темпе, усиленно качает пресс, по несколько минут делает «планку» и даже стоит на руках. На каждом сольном концерте Газманов до сих пор выполняет «фирменное» сальто.

«Я полагаю, что поговорка „в здоровом теле здоровый дух“ не точная. Если есть желание и цель, то здоровый дух и воля сделает здоровым твое тело!» — приписал артист к видео своих упражнений, которое выложил в Instagram.

Instagram @oleggazmanov

Потрясенные подписчики отметили, что Газманов вселяет в них оптимизм и желание поддерживать здоровый образ жизни. Отдельных фолловеров ролик взволновал. Певцу посоветовали сбавить нагрузки, которые явно не предназначены для людей его возраста. А преданные фанаты не сомневаются, что граница возможностей Газманова еще не изведана.

«Олег! Ты просто красавец! Как в 17 лет»;

«Супер! Смотрю на видео ваших упражнений, занимаюсь вместе с вами, Олег!»

«Олег Михайлович, вы молодец! Сила духа, это точно»

«Спасибо, что даете заряд бодрости. Быть в ваши годы в таком тонусе многого стоит. Гляжу на вас, и пропадает лень, появляется вера в солнечные дни», — ответили в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что жена Газманова рассказала, как удержать любимого.