«Голоса живых и мертвых»: Блокадница оставила дневник с воспоминаниями о войне

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Женщина вела тетрадь на протяжении 900 дней.

Фото, видео: ТАСС / Роман Пименов; 5-tv.ru

За каждым именем — своя судьба и своя трагедия, нам по прошествии стольких лет трудно понять, как жил осажденный город Но ленинградцы говорят с нами со страниц блокадных дневников. Записи до сих пор находят в подвалах, в семейных библиотеках.

Одно из последних открытий — дневник Александры Боровиковой. Обнаружил внук. Хочет опубликовать. Ценность этих воспоминаний в том, что блокадница писала каждый день. 900 страниц, пропитанных холодом, смертью, болью по погибшим и несгибаемой верой. в победу.

Подробнее об уникальной находке смотрите в репортаже Максима Облендера.

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