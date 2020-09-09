«Голоса живых и мертвых»: Блокадница оставила дневник с воспоминаниями о войне

За каждым именем — своя судьба и своя трагедия, нам по прошествии стольких лет трудно понять, как жил осажденный город Но ленинградцы говорят с нами со страниц блокадных дневников. Записи до сих пор находят в подвалах, в семейных библиотеках.

Одно из последних открытий — дневник Александры Боровиковой. Обнаружил внук. Хочет опубликовать. Ценность этих воспоминаний в том, что блокадница писала каждый день. 900 страниц, пропитанных холодом, смертью, болью по погибшим и несгибаемой верой. в победу.

Подробнее об уникальной находке смотрите в репортаже Максима Облендера.