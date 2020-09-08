Владимир Путин пообщался с победителями конкурса «Лидеры России»

Суперфиналисты конкурса «Лидеры России» станут золотым кадровым резервом страны. Об этом президент говорил во время онлайн-общения с победителями

«Победа в таком соревновании, где участвовали по-настоящему целеустремленные, амбициозные, деятельные люди, безусловно, ваш большой личный успех. Но и в целом это важный вклад в будущее нашей страны, потому что стремление получить новые, современные знания, нужные нам знания, достичь вершин в своем деле во многом задает темп продвижения вперед всей стране», — сказал Путин.

Все 106 победителей получат по гранту в миллион рублей и право на стажировку в крупнейших компаниях и органах государственной власти. Важным бонусом для суперфиналистов конкурса стало общение с супернаставниками — топ-менеджерами и министрами. И некоторые участники уже получили престижные предложения и пополнили ряды руководителей нового поколения.